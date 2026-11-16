* Banca Națională a pus în circulație cinci milioane de monede comemorative dedicate lui Constantin Brâncuși * sucursala regională BNR Iași participă la distribuție și vinde trei variante pentru colecționari, cu prețuri între 19 și 31.900 de lei

O nouă monedă de 50 de bani intră de luni, 16 noiembrie, în circulație, iar ieșenii o vor putea primi, în timp, inclusiv ca rest la cumpărături. Piesa poartă chipul lui Constantin Brâncuși și marchează 150 de ani de la nașterea sculptorului. Emisiunea BNR cuprinde atât monede obișnuite, destinate plăților zilnice, cât și exemplare realizate special pentru colecționari.

Cum ajung noile monede în portofelele ieșenilor

BNR a aprobat un tiraj de cinci milioane de piese din alamă, fiecare cu valoarea nominală de 50 de bani. Distribuția se face prin șase sucursale regionale ale băncii centrale, printre care și cea din Iași, în cadrul operațiunilor cu numerar către bănci și Trezoreria Statului. De acolo, monedele vor intra treptat în circuitul economic. Nu există o dată anunțată pentru apariția lor la casele magazinelor din Iași.

Noua piesă are același diametru, de 23,75 milimetri, și aceeași greutate, de 6,1 grame, ca moneda de 50 de bani folosită în prezent. Nu înlocuiește monedele vechi și nu schimbă valoarea plăților: ambele variante rămân valabile, în paralel.

Pe una dintre fețe se regăsesc o reprezentare a artistului și motive inspirate din tradiția românească, alături de stema țării, anul 2026 și valoarea de 50 de bani. Cealaltă față poartă portretul sculptorului, numele său, mențiunea aniversării și anii 1876–1957.

De la 19 la 31.900 de lei pentru colecționari

În aceeași zi, BNR a lansat trei versiuni numismatice, disponibile și prin sucursala Iași. Cea mai accesibilă este moneda din alamă, care costă 19 lei și are un tiraj de 10.000 de exemplare. Deși valoarea înscrisă pe ea este tot de 50 de bani, aceasta se distinge de moneda obișnuită prin litera „N” încadrată într-un cerc și prin finisajul special.

Moneda din argint are valoarea nominală de 10 lei, costă 1.000 de lei și este emisă în 1.000 de exemplare. Cea din aur are valoarea nominală de 500 de lei, un tiraj de numai 200 de piese și un preț de 31.900 de lei. Prețurile anunțate includ TVA, iar exemplarele din metale prețioase sunt însoțite de certificate de autenticitate.

Toate cele trei variante sunt protejate în capsule transparente. Monedele din aur și argint vin și cu broșuri de prezentare și certificate redactate în română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul BNR și de casierul central.

Rezervări online și cumpărare la sucursala din Iași

Pentru exemplarele de colecție, BNR a deschis rezervările online și dacă stocul se va epuiza, monedele pot fi achiziționate direct de la ghișeele sucursalelor regionale. Diferența esențială este între moneda destinată circulației, care valorează 50 de bani și poate fi folosită la plată, și piesele numismatice, pentru care colecționarii plătesc prețurile stabilite de BNR. Toate au putere circulatorie în România, însă prețul de colecție nu este echivalent cu valoarea nominală.

Dan DIMA