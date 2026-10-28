A treia zi de concurs pentru șefia școlilor din județul Iași scoate la iveală noi rezultate spectaculoase. Zeci de candidați au trecut de etapa de evaluare administrativă a planului managerial din cadrul probei de interviu, unii obținând note aproape perfecte. Există însă și un candidat care nu a reușit să promoveze această probă.

Rezultatele publicate pentru etapa desfășurată pe 27 octombrie 2026 arată că mai mulți aspiranți la funcțiile de conducere au primit note de peste 9,50, iar doi candidați au obținut nota maximă, 10.

Note de 10 la Bârnova și Miroslava

Printre rezultatele remarcabile se numără nota 10 obținută de un candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Bârnova. Tot nota maximă a primit-o și un candidat înscris pentru conducerea Liceului Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava.

Alți candidați au fost foarte aproape de punctajul maxim: 9,96 pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Ion Ghica” din Iași și la Școala Gimnazială „Aron Vodă” din Aroneanu. Note mari au fost obținute și la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” și Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” din Iași.

Un candidat respins

Nu toți cei înscriși au trecut însă de această etapă. Candidatul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia a primit 6,64 și a fost declarat respins.

În restul rezultatelor prezentate, candidații au fost declarați promovați, inclusiv pentru posturile de director adjunct. Unele persoane au susținut evaluarea pentru mai multe funcții sau unități de învățământ.

Lista include școli și licee din Iași, Miroslava, Bârnova, Dagâța, Valea Seacă, Țibănești, Cristești, Tansa, Lunca Cetățuii, Târgu Frumos, Butea și Aroneanu.

Până acum, au susținut de evaluare administrativă a proiectului managerial un număr de 169 candidați din cei 217 rămași în concurs. Probele vor continua până pe 30 octombrie.

De menționat că promovarea acestei etape nu înseamnă automat obținerea funcției de conducere. Documentul publicat prezintă rezultatele evaluării administrative a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu, nu rezultatul final al întregului concurs.

Prezentăm mai jos rezultatele obținute de cei 48 candidați și unitățile de învățământ pentru care au aplicat: