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Pagina principală Moldova A apărut primul candidat respins la interviurile pentru funcțiile de director de școli!

A apărut primul candidat respins la interviurile pentru funcțiile de director de școli!

A apărut primul candidat respins la interviurile pentru funcțiile de director de școli!

A treia zi de concurs pentru șefia școlilor din județul Iași scoate la iveală noi rezultate spectaculoase. Zeci de candidați au trecut de etapa de evaluare administrativă a planului managerial din cadrul probei de interviu, unii obținând note aproape perfecte. Există însă și un candidat care nu a reușit să promoveze această probă.

Rezultatele publicate pentru etapa desfășurată pe 27 octombrie 2026 arată că mai mulți aspiranți la funcțiile de conducere au primit note de peste 9,50, iar doi candidați au obținut nota maximă, 10.

Note de 10 la Bârnova și Miroslava

Printre rezultatele remarcabile se numără nota 10 obținută de un candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Bârnova. Tot nota maximă a primit-o și un candidat înscris pentru conducerea Liceului Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava.

Alți candidați au fost foarte aproape de punctajul maxim: 9,96 pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Ion Ghica” din Iași și la Școala Gimnazială „Aron Vodă” din Aroneanu. Note mari au fost obținute și la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” și Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” din Iași.

Un candidat respins

Nu toți cei înscriși au trecut însă de această etapă. Candidatul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia a primit 6,64 și a fost declarat respins.

În restul rezultatelor prezentate, candidații au fost declarați promovați, inclusiv pentru posturile de director adjunct. Unele persoane au susținut evaluarea pentru mai multe funcții sau unități de învățământ.

Lista include școli și licee din Iași, Miroslava, Bârnova, Dagâța, Valea Seacă, Țibănești, Cristești, Tansa, Lunca Cetățuii, Târgu Frumos, Butea și Aroneanu.

Până acum, au susținut de evaluare administrativă a proiectului managerial un număr de 169 candidați din cei 217 rămași în concurs. Probele vor continua până pe 30 octombrie.

De menționat că promovarea acestei etape nu înseamnă automat obținerea funcției de conducere. Documentul publicat prezintă rezultatele evaluării administrative a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu, nu rezultatul final al întregului concurs.

Prezentăm mai jos rezultatele obținute de cei 48 candidați și unitățile de învățământ pentru care au aplicat:

Nr.

Unitatea de învățământ

Funcția

Nota

Rezultat

1

Liceul Tehnologic, Dagâța

Director

9,92

Promovat

2

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director

10,00

Promovat

3

Școala Gimnazială, Bârnova

Director

7,86

Promovat

4

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Târgu Frumos

Director

9,17

Promovat

5

Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia

Director

6,64

Respins

6

Școala Gimnazială, Valea Seacă

Director

9,52

Promovat

7

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești

Director

9,62

Promovat

8

Școala Gimnazială, Cristești

Director

9,78

Promovat

9

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director

9,42

Promovat

10

Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia

Director

9,02

Promovat

11

Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia

Director adjunct

8,86

Promovat

12

Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii

Director

9,48

Promovat

13

Școala Gimnazială, Grajduri

Director

9,44

Promovat

14

Liceul Special „Moldova”, Târgu Frumos

Director

9,64

Promovat

15

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași

Director adjunct

9,84

Promovat

16

Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași

Director

9,54

Promovat

17

Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași

Director

9,96

Promovat

18

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director

7,02

Promovat

19

Școala Gimnazială, Tansa

Director

9,20

Promovat

20

Școala Gimnazială, Valea Seacă

Director adjunct

9,56

Promovat

21

Școala Gimnazială, Valea Seacă

Director

8,90

Promovat

22

Liceul Tehnologic, Dagâța

Director

7,84

Promovat

23

Școala Gimnazială, Tansa

Director

7,46

Promovat

24

Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași

Director adjunct

9,24

Promovat

25

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași

Director

9,50

Promovat

26

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași

Director adjunct

9,50

Promovat

27

Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia

Director

8,18

Promovat

28

Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia

Director adjunct

8,56

Promovat

29

Școala Gimnazială „Aron Vodă”, Aroneanu

Director

9,96

Promovat

30

Școala Gimnazială, Butea

Director

8,36

Promovat

31

Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Iași

Director adjunct

9,86

Promovat

32

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași

Director

9,84

Promovat

33

Școala Gimnazială, Valea Seacă

Director

7,50

Promovat

34

Școala Gimnazială, Bârnova

Director

7,98

Promovat

35

Școala Gimnazială, Bârnova

Director

10,00

Promovat

36

Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași

Director

9,70

Promovat

37

Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași

Director adjunct

9,74

Promovat

38

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director

9,78

Promovat

39

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași

Director

9,00

Promovat

40

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași

Director

9,80

Promovat

41

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași

Director adjunct

9,78

Promovat

42

Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava

Director

9,54

Promovat

43

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași

Director

9,80

Promovat

44

Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași

Director adjunct

9,78

Promovat

45

Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești

Director adjunct

9,82

Promovat

46

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași

Director

9,00

Promovat

47

Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași

Director adjunct

8,86

Promovat

48

Școala Gimnazială, Butea

Director

9,78

Promovat

 

 

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