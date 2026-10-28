A apărut primul candidat respins la interviurile pentru funcțiile de director de școli!
A treia zi de concurs pentru șefia școlilor din județul Iași scoate la iveală noi rezultate spectaculoase. Zeci de candidați au trecut de etapa de evaluare administrativă a planului managerial din cadrul probei de interviu, unii obținând note aproape perfecte. Există însă și un candidat care nu a reușit să promoveze această probă.
Rezultatele publicate pentru etapa desfășurată pe 27 octombrie 2026 arată că mai mulți aspiranți la funcțiile de conducere au primit note de peste 9,50, iar doi candidați au obținut nota maximă, 10.
Note de 10 la Bârnova și Miroslava
Printre rezultatele remarcabile se numără nota 10 obținută de un candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale Bârnova. Tot nota maximă a primit-o și un candidat înscris pentru conducerea Liceului Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava.
Alți candidați au fost foarte aproape de punctajul maxim: 9,96 pentru funcția de director la Școala Gimnazială „Ion Ghica” din Iași și la Școala Gimnazială „Aron Vodă” din Aroneanu. Note mari au fost obținute și la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” și Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu” din Iași.
Un candidat respins
Nu toți cei înscriși au trecut însă de această etapă. Candidatul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Axinte Uricariul” din Scânteia a primit 6,64 și a fost declarat respins.
În restul rezultatelor prezentate, candidații au fost declarați promovați, inclusiv pentru posturile de director adjunct. Unele persoane au susținut evaluarea pentru mai multe funcții sau unități de învățământ.
Lista include școli și licee din Iași, Miroslava, Bârnova, Dagâța, Valea Seacă, Țibănești, Cristești, Tansa, Lunca Cetățuii, Târgu Frumos, Butea și Aroneanu.
Până acum, au susținut de evaluare administrativă a proiectului managerial un număr de 169 candidați din cei 217 rămași în concurs. Probele vor continua până pe 30 octombrie.
De menționat că promovarea acestei etape nu înseamnă automat obținerea funcției de conducere. Documentul publicat prezintă rezultatele evaluării administrative a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu, nu rezultatul final al întregului concurs.
Prezentăm mai jos rezultatele obținute de cei 48 candidați și unitățile de învățământ pentru care au aplicat:
|
Nr.
|
Unitatea de învățământ
|
Funcția
|
Nota
|
Rezultat
|
1
|
Liceul Tehnologic, Dagâța
|
Director
|
9,92
|
Promovat
|
2
|
Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|
Director
|
10,00
|
Promovat
|
3
|
Școala Gimnazială, Bârnova
|
Director
|
7,86
|
Promovat
|
4
|
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Târgu Frumos
|
Director
|
9,17
|
Promovat
|
5
|
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|
Director
|
6,64
|
Respins
|
6
|
Școala Gimnazială, Valea Seacă
|
Director
|
9,52
|
Promovat
|
7
|
Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești
|
Director
|
9,62
|
Promovat
|
8
|
Școala Gimnazială, Cristești
|
Director
|
9,78
|
Promovat
|
9
|
Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|
Director
|
9,42
|
Promovat
|
10
|
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|
Director
|
9,02
|
Promovat
|
11
|
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|
Director adjunct
|
8,86
|
Promovat
|
12
|
Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii
|
Director
|
9,48
|
Promovat
|
13
|
Școala Gimnazială, Grajduri
|
Director
|
9,44
|
Promovat
|
14
|
Liceul Special „Moldova”, Târgu Frumos
|
Director
|
9,64
|
Promovat
|
15
|
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași
|
Director adjunct
|
9,84
|
Promovat
|
16
|
Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași
|
Director
|
9,54
|
Promovat
|
17
|
Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași
|
Director
|
9,96
|
Promovat
|
18
|
Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|
Director
|
7,02
|
Promovat
|
19
|
Școala Gimnazială, Tansa
|
Director
|
9,20
|
Promovat
|
20
|
Școala Gimnazială, Valea Seacă
|
Director adjunct
|
9,56
|
Promovat
|
21
|
Școala Gimnazială, Valea Seacă
|
Director
|
8,90
|
Promovat
|
22
|
Liceul Tehnologic, Dagâța
|
Director
|
7,84
|
Promovat
|
23
|
Școala Gimnazială, Tansa
|
Director
|
7,46
|
Promovat
|
24
|
Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași
|
Director adjunct
|
9,24
|
Promovat
|
25
|
Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași
|
Director
|
9,50
|
Promovat
|
26
|
Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași
|
Director adjunct
|
9,50
|
Promovat
|
27
|
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|
Director
|
8,18
|
Promovat
|
28
|
Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|
Director adjunct
|
8,56
|
Promovat
|
29
|
Școala Gimnazială „Aron Vodă”, Aroneanu
|
Director
|
9,96
|
Promovat
|
30
|
Școala Gimnazială, Butea
|
Director
|
8,36
|
Promovat
|
31
|
Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Iași
|
Director adjunct
|
9,86
|
Promovat
|
32
|
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași
|
Director
|
9,84
|
Promovat
|
33
|
Școala Gimnazială, Valea Seacă
|
Director
|
7,50
|
Promovat
|
34
|
Școala Gimnazială, Bârnova
|
Director
|
7,98
|
Promovat
|
35
|
Școala Gimnazială, Bârnova
|
Director
|
10,00
|
Promovat
|
36
|
Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași
|
Director
|
9,70
|
Promovat
|
37
|
Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași
|
Director adjunct
|
9,74
|
Promovat
|
38
|
Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|
Director
|
9,78
|
Promovat
|
39
|
Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași
|
Director
|
9,00
|
Promovat
|
40
|
Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|
Director
|
9,80
|
Promovat
|
41
|
Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|
Director adjunct
|
9,78
|
Promovat
|
42
|
Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|
Director
|
9,54
|
Promovat
|
43
|
Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|
Director
|
9,80
|
Promovat
|
44
|
Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|
Director adjunct
|
9,78
|
Promovat
|
45
|
Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești
|
Director adjunct
|
9,82
|
Promovat
|
46
|
Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași
|
Director
|
9,00
|
Promovat
|
47
|
Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași
|
Director adjunct
|
8,86
|
Promovat
|
48
|
Școala Gimnazială, Butea
|
Director
|
9,78
|
Promovat