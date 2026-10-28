Inima artificială creată la Iași trece la nivelul următor!

Studenții ieșeni care dezvoltă o inimă artificială premiată la nivel internațional pregătesc un salt major! Echipa MAVIS, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, vrea să treacă de la prototip la următoarele etape de testare și caută parteneri internaționali care să îi ajute să ducă proiectul mai aproape de un produs medical.

Anunțul a fost făcut de profesorul doctor Alexandru Pleșoianu, coordonatorul proiectului. Planul este ca echipa de voluntari și studenți să fie completată cu o structură profesionistă, ai cărei membri să lucreze zilnic la dezvoltarea dispozitivului. Miza este accelerarea cercetării și reducerea timpului necesar pentru transformarea prototipului într-un produs medical.

Sute de mii de dolari, miza următoarei etape

Pentru a continua dezvoltarea, echipa estimează că are nevoie de o finanțare care poate ajunge la câteva sute de mii de dolari. Banii sunt necesari pentru consolidarea echipei, testele tehnice și pregătirea etapelor următoare. „Avem curaj să mergem mai departe și să mergem într-un alt ritm”, a explicat Alexandru Pleșoianu, subliniind că formarea unei echipe profesioniste este vitală pentru dezvoltarea proiectului.

Următoarea etapă presupune testarea dispozitivului pe sânge, urmată de testele pe animale. Pentru acestea, echipa trebuie să găsească un centru specializat și colaboratori internaționali, precum și resursele financiare necesare.

Bioinginerul Vlad Onceanu, reprezentantul studenților din echipă, a explicat că testele implică specialiști și o echipă medicală pregătită, ceea ce crește costurile și complexitatea proiectului.

Premiu internațional pentru prototipul ieșean

Echipa MAVIS a obținut săptămâna trecută distincția pentru cel mai avansat prototip de inimă artificială, la finala mondială a competiției Heart Hackathon 2026. În ultimii cinci ani, studenții ieșeni au adunat premii la evenimente de profil din Statele Unite și Europa.

Acum, provocarea este să transforme rezultatele obținute într-un proiect susținut de o echipă profesionistă, finanțare și parteneriate internaționale. Inima artificială dezvoltată la Iași intră astfel într-o etapă în care progresul depinde nu doar de idei și talent, ci și de resursele necesare pentru testare și dezvoltare.

Nicoleta ZANCU