Consiliul Județean Iași este gata să transfere Ministerului Sănătății întreaga documentație a Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, după ani de demersuri și după pierderea finanțării prin PNRR. Președintele CJ, Costel Alexe, anunță că a trimis o nouă adresă ministerului, solicitând preluarea proiectului și identificarea unei surse de finanțare pentru investiția destinată întregii regiuni a Moldovei.

„Suntem pregătiți oricând să facem transferul. (...) Îl dăm. Numai să se facă!”, a transmis Costel Alexe, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și-a exprimat intenția de a prelua proiectul. Șeful administrației județene susține că propunerea a fost formulată de CJ încă din 2022, prin mai multe solicitări oficiale.

„Acesta este singurul interes pe care l-am avut și îl avem față de acest proiect. Să se facă pentru ieșeni, pentru toți moldovenii care astăzi nu pot fi îngrijiți așa cum ar fi firesc în cele două etaje ale actualului Institut de Boli Cardiovasculare”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Peste 3 milioane de lei investiți în documentație

Proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară are la bază un acord de asociere semnat la 28 noiembrie 2020 între Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Iași, Primăria Miroslava și Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași.

Pentru construirea unității a fost transferat județului un teren de 12 hectare, pus la dispoziție de comuna Miroslava. Între timp, CJ Iași a derulat procedurile de proiectare, a contractat studiile de prefezabilitate și fezabilitate, a elaborat documentația tehnico-economică și a obținut avizele necesare. Primăria Miroslava a emis autorizația de construire.

Potrivit Consiliului Județean, investiția în documentație, avize și proiectul tehnic a depășit 3 milioane de lei.

Proiectul a fost depus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, dar a fost exclus de Ministerul Sănătății de pe lista obiectivelor finanțate. CJ a contestat decizia în 2023, însă finanțarea nu a fost obținută.

Un spital de 500 de paturi pentru 5,5 milioane de oameni

Institutul este gândit să deservească aproximativ 5,5 milioane de locuitori din Moldova și Republica Moldova. Planurile prevăd 500 de paturi, dintre care 450 pentru spitalizare continuă și 50 pentru spitalizare de zi, precum și aproximativ 27 de secții și compartimente. Șapte dintre acestea ar urma să fie unice în România, potrivit datelor prezentate despre proiect.

Funcționarea completă a unității ar presupune crearea a aproximativ 1.967 de locuri de muncă, în activitatea medicală, laboratoare, compartimente de specialitate și structuri administrative.

În prezent, Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași funcționează în spații cu capacitate limitată, în cadrul Spitalului „Dr. C.I. Parhon”. Potrivit reprezentanților CJ, pacienții se confruntă cu perioade lungi de așteptare pentru consultații și intervenții.

Urmează răspunsul Ministerului Sănătății

Consiliul Județean afirmă că și-a exprimat încă din 2022 disponibilitatea de a transfera terenul și drepturile asupra documentațiilor tehnico-economice, reluând solicitările și în 2023, inclusiv în contextul Programului Sănătate.

Acum, administrația județeană așteaptă răspunsul ministerului privind pașii procedurali pentru transfer și, mai ales, identificarea unei surse de finanțare. Deocamdată, preluarea proiectului și asigurarea banilor pentru construcție nu sunt confirmate. Miza

Obiectivul rămâne transformarea documentației existente într-un spital care să poată prelua o parte din presiunea pusă asupra serviciilor de cardiologie din regiune.

Laura RADU, Carmen DEACONU