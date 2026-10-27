* în satul de altădată, hainele aveau o semnificație care depășea utilitatea lor imediată * croiul, materialele, broderiile și podoabele puteau oferi indicii despre proveniența unei persoane, vârsta, starea civilă sau împrejurarea în care era purtat un anumit costum

Costume populare din Banat, broderii lucrate cu migală și fotografii care păstrează imaginea satului de altădată vor putea fi admirate, timp de o lună, în apropierea Iașului. Centrul Cultural „Cela Neamțu” din Ciurea găzduiește, în perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2026, expoziția „Noblețea simplității”, realizată cu piese din Colecția etnografică Marius Matei.

Vernisajul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 14:00, la sediul centrului cultural din comuna Ciurea. Organizată de Primăria Comunei Ciurea și Centrul Cultural „Cela Neamțu”, expoziția propune publicului o incursiune în patrimoniul vestimentar al Banatului, una dintre regiunile în care portul popular se remarcă prin diversitatea ornamentelor, complexitatea execuției și identitatea sa vizuală.

Costumul popular, o carte de identitate a satului

În lumea rurală de altădată, hainele aveau o semnificație care depășea utilitatea lor imediată. Croiul, materialele, broderiile și podoabele puteau oferi indicii despre proveniența unei persoane, vârsta acesteia, starea civilă sau împrejurarea în care era purtat un anumit costum.

Portul bănățean se distinge prin bogăția decorativă și prin particularitățile dezvoltate în diferite comunități. Influențele culturale întâlnite de-a lungul timpului în această regiune au contribuit la conturarea unor expresii vestimentare variate, fără să anuleze caracterul local al tradițiilor.

Piesele prezentate la Ciurea provin din Colecția etnografică Marius Matei și oferă vizitatorilor posibilitatea de a observa detalii care, în reproducerile moderne ale costumului popular, sunt adesea simplificate sau pierdute.

Ornamentele, combinațiile cromatice și tehnicile de lucru dezvăluie priceperea meșterilor și a femeilor care realizau veșmintele, uneori printr-o muncă desfășurată pe parcursul multor luni.

Fotografiile documentare reconstituie lumea din spatele costumelor

Un element important al expoziției îl reprezintă asocierea pieselor vestimentare cu fotografia documentară. Imaginile completează povestea obiectelor, readucând în atenție oamenii și mediul social în care acestea erau purtate.

Fotografia permite observarea felului în care costumul făcea parte din viața cotidiană, din sărbători și din evenimentele importante ale comunității. Astfel, veșmintele nu mai sunt privite exclusiv ca obiecte muzeale, ci ca mărturii ale unei lumi în care îmbrăcămintea avea o puternică valoare simbolică. Asocierea dintre obiect și imagine contribuie la înțelegerea patrimoniului etnografic și a schimbărilor produse în cultura rurală.

Întâlnire culturală între Banat și Moldova

Invitata specială a vernisajului este etnograful Angela Paveliuc Olaru, cunoscută pentru activitatea sa de cercetare și promovare a patrimoniului tradițional. Participarea sa oferă evenimentului și o dimensiune de interpretare etnografică, dincolo de prezentarea estetică a pieselor.

Expoziția este coordonată de prof. Alina Maria Ioneasa, colaborator al Centrului Cultural „Cela Neamțu”.

Alegerea acestui spațiu are o semnificație aparte. Centrul Cultural din Ciurea găzduiește și expoziția permanentă de tapiserie a artistei Cela Neamțu, precum și colecția „Petice de frumos”, dedicată iilor provenite din diferite regiuni ale țării.

Instituția a devenit, în iulie 2022, partener instituțional al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, potrivit informațiilor publicate de Primăria Ciurea.

Prin expoziția „Noblețea simplității”, patrimoniul bănățean ajunge în fața publicului din Moldova, oferind un prilej de comparație între tradițiile vestimentare regionale și de redescoperire a meșteșugurilor textile.

Maura ANGHEL