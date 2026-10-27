Industria Iașului încetinește. Producția scade, exporturile cresc

* producția industrială din județul Iași s-a redus cu 3,5% în primele cinci luni din 2026 * la nivel național, comenzile noi au scăzut cu 2,8% în opt luni, în timp ce unele ramuri industriale continuă să crească

Industria ieșeană înregistrează un recul al producției în 2026, chiar dacă firmele raportează vânzări în creștere și exportă mai mult. Statisticile oficiale conturează o economie în care valoarea mărfurilor comercializate evoluează diferit de cantitățile fabricate. În același timp, reducerea comenzilor la nivel național pune sub semnul întrebării ritmul de activitate al întreprinderilor în lunile următoare.

Producție mai mică, afaceri în creștere

Primele cinci luni ale anului au adus o diminuare de 3,5% a producției industriale din județul Iași, comparativ cu intervalul corespunzător din 2025. Scăderea a fost mult mai accentuată în mai, când volumul producției s-a situat cu 8,1% sub cel înregistrat cu un an înainte.

În schimb, rezultatele comerciale au avut o evoluție pozitivă. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Iași, cifra de afaceri din industrie a avansat cu 1,7% în perioada ianuarie–mai și cu 0,5% în ultima lună analizată.

Comenzile pentru bunurile de consum pierd teren

Semnalele privind cererea industrială sunt mai puțin favorabile. În România, valoarea comenzilor noi din industria prelucrătoare s-a diminuat cu 2,8% în primele opt luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă din 2025.

Cel mai puternic recul, de 10,1%, a afectat bunurile de uz curent. Comenzile pentru bunurile de capital au coborât cu 3,7%, iar cele pentru bunurile intermediare au stagnat aproape complet, înregistrând o reducere de 0,1%. Bunurile de folosință îndelungată au reprezentat singura categorie pe plus, cu o creștere modestă, de 0,4%.

Datele pentru august oferă totuși un semnal de revenire. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, comenzile au crescut cu 3,9%, impulsionate de segmentul bunurilor intermediare, unde avansul a ajuns la 16,6%.

Aproape jumătate din exporturile Iașului provin din echipamente

În contrast cu reducerea producției, comerțul exterior al județului a înregistrat rezultate mai bune. În perioada ianuarie–aprilie 2026, companiile ieșene au exportat mărfuri de aproximativ 365 de milioane de euro, cu 6,2% mai mult decât în primele patru luni din 2025.

Importurile au crescut într-un ritm mai lent, de 2,4%, până la 447,5 milioane de euro. În consecință, diferența dintre bunurile cumpărate din străinătate și cele vândute peste graniță s-a redus de la 93,3 milioane la 82,5 milioane de euro.

Mașinile, aparatele și echipamentele domină structura exporturilor ieșene, cu o contribuție de 49,2%. Urmează produsele chimice, care reprezintă 12,7%, articolele industriei ușoare, cu 9,8%, și metalele comune împreună cu produsele derivate, cu 7,8%.

Industria prelucrătoare resimte cel mai puternic contracția

La nivelul întregii țări, producția industrială a fost cu 3,4% mai mică în primele opt luni din 2026, potrivit datelor INS calculate ca serie brută. Principalul factor al declinului a fost industria prelucrătoare, cu o reducere de 4,4%.

Sectorul energetic a avut o evoluție opusă, înregistrând un avans de 2%. În august, industria extractivă a produs cu 8,6% mai mult decât în aceeași lună din 2025, în timp ce activitatea industriei prelucrătoare s-a redus cu 1,1%.

Anul 2027 depinde de revenirea producției

Situația industriei ridică probleme care depășesc rezultatele financiare ale companiilor. Un volum mai mic al producției poate însemna capacități de fabricație utilizate sub potențial, investiții amânate sau o cerere redusă de personal.

Deocamdată, exporturile arată că întreprinderile ieșene își păstrează prezența pe piețele externe. Provocarea este creșterea cantităților produse, nu doar a valorii mărfurilor vândute.

Dan DIMA