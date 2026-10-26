Cutremur la UAIC! Măsuri radicale la Facultatea de Drept

* după arestarea lui Ionuț-Alexandru Toader, profesorii Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda nu vor mai preda la licență și master

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță un pachet de măsuri importante după arestarea preventivă a lectorului Ionuț-Alexandru Toader, în contextul acuzațiilor cercetate penal. Conducerea instituției spune că prioritatea este protejarea studenților, asigurarea continuității cursurilor și consolidarea unui mediu academic sigur, în care sesizările privind posibile abuzuri să poată fi făcute fără teamă de intimidare sau represalii.

Consiliul Facultății de Drept s-a reunit în ședință extraordinară luni, 26 octombrie 2026, în prezența rectorului UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha. În urma discuțiilor, membrii consiliului au adoptat în unanimitate un set de măsuri care schimbă inclusiv activitatea didactică a unor cadre universitare.

Tudorel Toader și Olga-Andreea Urda, fără cursuri și evaluări la Iași

Una dintre cele mai importante decizii vizează activitatea prof. univ. dr. Tudorel Toader și a lect. univ. dr. Olga-Andreea Urda. Potrivit anunțului UAIC, cei doi nu vor mai susține activități de predare și evaluare la programele de licență și masterat, atât la învățământul cu frecvență, cât și la cel cu frecvență redusă, organizate în municipiul Iași. Măsurile urmează să fie aplicate prin modificarea contractelor, cu respectarea cadrului legal.

În cazul lui Ionuț-Alexandru Toader, activitățile didactice vor fi preluate de alte cadre universitare, astfel încât studenții să nu aibă de suferit în privința cursurilor și a parcursului academic. UAIC anunță, de asemenea, că acesta nu va mai susține activități didactice până la soluționarea dosarului penal, indiferent de măsurile dispuse ulterior de instanță.

Consiliere psihologică și întâlniri cu studenții

Facultatea de Drept organizează întâlniri cu reprezentanții studenților din toți anii și de la toate formele de învățământ, pentru a prezenta măsurile și a identifica problemele apărute în urma situației.

Studenții care au nevoie de sprijin pot apela gratuit la serviciile de consiliere psihologică ale UAIC, prin Serviciul Suport pentru Studenți. Solicitările vor fi gestionate cu respectarea confidențialității.

Universitatea anunță și disponibilitatea de a colabora cu organizații specializate în protecția victimelor, în special a celor afectate de abuzuri sexuale. Totodată, studenții care și-au întrerupt sau abandonat studiile în acest context pot cere informații despre revenirea la facultate ori reînmatriculare.

UAIC încurajează sesizările privind posibile abuzuri

Instituția le cere persoanelor afectate sau celor care dețin informații despre posibile comportamente abuzive să folosească mecanismele interne de sesizare, inclusiv adresa etica@uaic.ro. Universitatea promite tratarea sesizărilor cu seriozitate și imparțialitate, protejarea confidențialității și prevenirea represaliilor împotriva celor care reclamă cu bună-credință.

UAIC mai anunță că va evalua mecanismele interne de prevenire și gestionare a hărțuirii și abuzurilor, pentru a identifica eventualele vulnerabilități și a stabili măsuri de îmbunătățire.

Universitatea transmite astfel un semnal ferm că situația nu va afecta desfășurarea studiilor și că protejarea studenților devine prioritatea imediată. Măsurile anunțate vizează activitatea didactică și mecanismele de sprijin, în timp ce acuzațiile cercetate penal trebuie analizate în cadrul procedurilor legale.

Carmen DEACONU