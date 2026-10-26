După cinci ani de promisiuni, Iașul se apropie de un nou drum spre Aeroport!

* traseul va asigura o nouă legătură rutieră între Tătărași și aerogară, prin continuarea străzilor Aeroportului și Holboca * investiția este estimată la aproape 30 de milioane de lei, iar lucrările de construcții și montaj ar urma să coste aproximativ 18,5 milioane de lei * calendarul estimat prevede trei luni pentru proiectare și alte șase luni pentru execuție

Un nou drum care ar trebui să lege cartierul Tătărași de Aeroportul Iași face un pas înainte, după ani de așteptare și proceduri întârziate! Documentația tehnică a fost finalizată, însă proiectul promovat de primarul Mihai Chirica de aproximativ cinci ani nu are încă o dată certă de începere a lucrărilor.

Studiul de fezabilitate a rămas blocat mai bine de doi ani în procedura de licitație. Acum, municipalitatea pregătește următoarea etapă: aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, urmată de o licitație pentru desemnarea constructorului.

Investiția este estimată la aproape 30 de milioane de lei, iar lucrările de construcții și montaj ar urma să coste aproximativ 18,5 milioane de lei. Traseul va asigura o nouă legătură rutieră între Tătărași și aerogară, prin continuarea străzilor Aeroportului și Holboca.

Trei luni pentru proiectare și alte șase luni pentru execuție

Pe primii 955 de metri, drumul va utiliza un traseu existent. Mai departe, va fi amenajat un sector nou, care va folosi un drum de servitute și o cale de acces din apropierea lizerei pădurii, până în zona terminalului aeroportului.

Șoseaua va avea două benzi de circulație, cu un carosabil de șapte metri pe primul sector și de opt metri pe continuare. Proiectul include trotuare pe ambele părți, accese către proprietăți, lucrări la rețelele de utilități, un sistem de colectare a apelor pluviale, iluminat asigurat prin 77 de stâlpi cu corpuri LED.

Calendarul estimat prevede trei luni pentru proiectare și alte șase luni pentru execuție. Asta înseamnă nouă luni pentru realizarea proiectului după parcurgerea etapelor necesare și începerea efectivă a contractului.

Deocamdată, însă, nu există o dată stabilită pentru deschiderea șantierului. După aprobarea proiectului în ședința Consiliului Local programată pentru 30 octombrie, Primăria Iași urmează să organizeze licitația pentru alegerea constructorului.

Daniel BACIU