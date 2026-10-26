IKEA cotește spre Cluj. Iașul rămâne cu așteptarea!

Iașul rămâne, deocamdată, cu promisiunile, în timp ce Clujul se pregătește să primească un magazin IKEA de peste 17.000 de metri pătrați! După ani în care deschiderea unei unități în capitala Moldovei a fost un subiect de interes, suedezii au confirmat un nou proiect major la Cluj-Napoca.

Noul magazin va fi al patrulea IKEA din România și este programat să se deschidă în anul financiar 2029, adică între septembrie 2028 și august 2029. Va fi integrat în proiectul imobiliar RIVUS, o investiție de peste 550 de milioane de euro, dezvoltată pe fosta platformă industrială Carbochim.

Clujenii vor avea la dispoziție o unitate cu un format adaptat vieții urbane, unde majoritatea produselor vor putea fi cumpărate și ridicate imediat. Magazinul va include servicii de amenajare a locuinței, livrare la domiciliu, un Restaurant Suedez și un Magazin de Delicatese Suedeze. Cu alte cuvinte, o experiență IKEA mult mai amplă decât cea oferită de un simplu studio de planificare și comandă.

Iașul are un studio IKEA, dar nu și un magazin complet

Orașul este inclus în rețeaua de șase Studiouri de Planificare și Comandă ale companiei din România, însă anunțul privind noua investiție vizează Cluj-Napoca. În comunicarea actuală, IKEA transmite că își dorește să fie mai aproape de clienți și că va continua să exploreze oportunități de extindere, inclusiv prin formate mai mici.

Rămâne însă neclar când și în ce formă ar putea apărea următoarea investiție la Iași. Compania nu a anunțat un calendar concret pentru un magazin complet în capitala Moldovei, iar comunicatul privind proiectul de la Cluj nu oferă un termen pentru o eventuală dezvoltare la Iași.

Planul de investiții IKEA pentru România se ridică la aproximativ 130 de milioane de euro în următorii trei ani. Din bugetul destinat extinderii rețelei, circa 55 de milioane de euro sunt prevăzute pentru zece noi puncte de întâlnire cu clienții.

Clujul are acum un proiect confirmat și un orizont de deschidere. Iașul rămâne pe harta IKEA, dar fără o dată clară și fără garanția unui magazin de mari dimensiuni. Pentru capitala Moldovei, nimeni nu știe când vor deveni concrete planurile de extindere a prezenței sale.

Daniel BACIU