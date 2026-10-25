Iașul scoate la vânzare lemnul de pe două drumuri județene

* arborii marcați – afectați de vreme - vor fi tăiați, iar masa lemnoasă, scoasă la Bursa Română de Mărfuri

Copacii afectați de vânt și precipitații, aflați în apropierea a două drumuri județene din Iași, intră în vizorul autorităților! Consiliul Județean pregătește aprobarea tăierii arborilor marcați și vânzarea masei lemnoase prin Bursa Română de Mărfuri, măsura fiind justificată prin prevenirea accidentelor rutiere.

Intervenția vizează două tronsoane importante: DJ 282D, între Românești și Mădârjac, și DJ 282E, pe ruta Mădârjești (DN 28) – Sinești. Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași a cerut aprobarea atât pentru tăierea arborilor, cât și pentru vânzarea lemnului și a caietelor de sarcini aferente procedurilor.

Motivul invocat de reprezentanții instituției este riscul pe care îl pot reprezenta copacii afectați de fenomenele meteo în zona de siguranță a drumurilor. Vântul și precipitațiile pot slăbi stabilitatea arborilor, iar autoritățile vor să evite situațiile în care aceștia ar putea provoca accidente.

Pentru cele două plantații rutiere au fost întocmite acte de punere în valoare de către Ocolul Silvic Podu Iloaiei. Următorul pas este aprobarea proiectelor de hotărâre de către Consiliul Județean Iași.

Lemnul va fi scos la vânzare prin Bursa Română de Mărfuri, însă documentele prezentate nu indică deocamdată cantitatea exactă de masă lemnoasă și nici suma care ar putea fi obținută. Decizia finală aparține aleșilor județeni. Daniel BACIU