Alternativele gratuite nu acoperă o zi întreagă de muncă

* cinci zile fără școală îi pot costa pe părinți între 450 și 630 de lei pentru un copil, fără a pune la socoteală toate cheltuielile suplimentare * pentru familiile cu doi copii, factura poate depăși 1.200 de lei

Vacanța de toamnă aduce cheltuieli importante pentru familiile din Iași. În perioada 26–30 octombrie 2026, părinții care lucrează și nu au cu cine să își lase copiii trebuie să găsească soluții de supraveghere. Cluburile de vacanță și taberele urbane cer între 105 și 140 de lei pe zi, iar programele de numai patru ore nu rezolvă problema celor care lucrează opt ore.

O săptămână de vacanță poate costa peste 600 de lei

Vacanța de toamnă a început sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Potrivit calendarului Ministerului Educației, elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie. Sunt nouă zile calendaristice fără școală, dintre care cinci lucrătoare, în care părinții trebuie să asigure supravegherea copiilor. În Iași, oferta cluburilor private arată că o săptămână de activități și supraveghere costă între 450 și 630 de lei pentru un copil. Diferențele apar în funcție de durata programului, vârsta participanților și includerea meselor. La Master Kids, programul începe la 7:30 și se încheie la 17:00. Cele 9 ore și 30 de minute de supraveghere zilnică sunt destinate copiilor de 2–9 ani. Tariful este de 140 de lei pe zi sau 630 de lei pentru cinci zile, cu micul dejun, prânzul și două gustări incluse. O familie care alege plata zilnică achită 700 de lei pentru întreaga săptămână, cu 70 de lei mai mult decât în cazul abonamentului. Pentru frați, organizatorul anunță o reducere de 10% la tariful săptămânal.

Tarife între 450 și 630 de lei

La centrul Flori de Portocal, programul se desfășoară între 7:45 și 17:30. Costul este de 130 de lei pe zi sau 600 de lei pentru săptămâna completă, cu masa inclusă. Peekaboo propune un program pentru copiii de 3–7 ani, între orele 7:45 și 17:15. Tariful este de 105 lei pe zi sau 450 de lei pentru cinci zile, însă masa se achită separat. Plata zilnică pentru întreaga perioadă ajunge la 525 de lei, fără hrană. La RoboFun Adventure, organizat la Fab Lab Iași, tariful este de 130 de lei pe zi sau 590 de lei pentru cinci zile. Programul durează însă numai patru ore, între 8:30 și 12:30, și se adresează copiilor de 6–12 ani. Pentru părinții care termină serviciul la 16:00 sau 17:00, o asemenea variantă presupune găsirea unei alte persoane care să preia copilul la prânz.

Doi copii în vacanță, peste 1.200 de lei din bugetul familiei

Calculele arată dimensiunea cheltuielilor. Doi copii înscriși într-un program de 600 de lei pe săptămână înseamnă 1.200 de lei. La un tarif de 630 de lei, suma ajunge la 1.260 de lei înaintea eventualelor reduceri.

Pentru trei copii, costul poate urca la 1.800–1.890 de lei, dacă se aplică tarifele integrale de 600–630 de lei.

Chiar și varianta de 450 de lei presupune 900 de lei pentru doi copii, la care se adaugă mesele. Sunt bani cheltuiți pentru numai cinci zile, în condițiile în care familiile continuă să plătească utilități, transport, hrană și celelalte obligații lunare.

Alternativele gratuite nu acoperă o zi întreagă de muncă

Bibliotecile, muzeele și instituțiile culturale din Iași pot oferi activități pentru copii, însă participarea la un atelier de una sau două ore nu înlocuiește supravegherea pe durata unei zile de lucru. Pentru familiile fără resurse financiare suficiente, soluțiile rămân concediul de odihnă, ajutorul bunicilor sau reorganizarea programului de muncă. Niciuna nu este însă accesibilă tuturor.

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