* Grădina Botanică din Iași pregătește ediția jubiliară a expoziției „Flori de Toamnă” * publicul va putea admira crizanteme, dumitrițe, plante ornamentale și aranjamente vegetale

Toamna își pregătește cel mai spectaculos decor la Iași. Grădina Botanică „Anastasie Fătu” deschide vineri, 30 octombrie, cea de-a 50-a ediție a expoziției „Flori de Toamnă”, una dintre cele mai longevive manifestări dedicate plantelor ornamentale din România. Serele și aleile grădinii vor găzdui colecții de crizanteme, dumitrițe, plante decorative, fructe și semințe, într-o expoziție care marchează o jumătate de secol de tradiție.

O jumătate de secol de flori la Iași

Prima ediție a expoziției a avut loc în 1976, într-o perioadă în care colecțiile de crizanteme ale Grădinii Botanice erau încă la început. Cu un an înainte, în 1975, instituția introdusese în cultură primele trei soiuri de crizanteme. De atunci, colecția s-a diversificat, devenind una dintre resursele botanice valoroase ale universității ieșene.

Ediția aniversară din 2026 se desfășoară sub genericul „Valori naturale unice – tradiție și continuitate”, punând în evidență atât diversitatea plantelor cultivate, cât și munca specialiștilor care le conservă și le îngrijesc.

Expoziția va ocupa complexul de sere și trei secții exterioare: Ornamentală, Biologică și Fitogeografică. Vizitatorii vor descoperi varietăți de crizanteme și dumitrițe, de la formele cu inflorescențe mari până la tufele bogat ramificate, alături de varză ornamentală, ardei decorativi și dovleci cu forme și culori neobișnuite.

Un loc aparte îl vor avea colecțiile de fructe și semințe provenite de la specii indigene și exotice, dar și zooformele topiare, reprezentări ale animalelor realizate din materiale naturale.

O expoziție pregătită în sere și pe terenurile experimentale

În spatele decorurilor florale se află luni de cultivare, selecție și îngrijire. Spre deosebire de expozițiile comerciale, materialul vegetal prezentat la „Flori de Toamnă” provine din colecțiile proprii ale Grădinii Botanice, fiind crescut în sere, solarii, terenuri experimentale și secții exterioare.

Plantele expuse fac parte din colecții utilizate pentru cercetare, conservarea diversității vegetale și educație. Potrivit prezentării oficiale a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Grădina Botanică ocupă 87,95 hectare, este organizată în zece secții și deține colecții care reunesc aproximativ 7.780 de taxoni vegetali.

Astfel, expoziția oferă publicului acces la o parte din patrimoniul științific al instituției, într-o perioadă în care vegetația exterioară intră treptat în repaus.

Pentru inaugurare, organizatorii au pregătit și un moment artistic susținut de Corala „UNIVERSITAS” a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, dirijată de Iulian Cucoș. Programul îi include pe pianistul Emanuel Stempel și percuționistul George Pintilii. Invitații momentului artistic sunt Lidia Bourceanu, din cadrul UAIC, și tenorul Liviu Muntean, de la Filarmonica „Moldova” din Iași. Manifestarea va fi moderată de profesorul universitar Cătălin Tănase.

Maura ANGHEL