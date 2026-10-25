* aproape 44.000 de hectare de teren agricol au fost raportate ca afectate de secetă în județul Iași * Peste 1.000 de solicitări au ajuns la autorități

Agricultura ieșeană plătește din nou prețul lipsei precipitațiilor. Peste 1.000 de solicitări de evaluare a culturilor au fost înregistrate în această toamnă, pentru o suprafață care se apropie de 44.000 de hectare. Dincolo de recoltele compromise, agricultorii trebuie să acopere cheltuielile unui sezon în care investițiile nu au produs veniturile așteptate. Iar recuperarea pierderilor rămâne incertă.

Aproape 44.000 de hectare, sub semnul pierderilor

Bilanțul agricol indică 1.030 de notificări privind efectele secetei în județul Iași. Porumbul și floarea-soarelui domină raportările. În aceste culturi, deficitul de apă din perioada verii poate compromite formarea boabelor și reduce drastic producția, chiar dacă plantele nu sunt distruse complet. Zonele agricole din Coarnele Caprei și Focuri se numără printre cele în care au fost semnalate suprafețe importante afectate de secetă.

Cele aproape 44.000 de hectare reprezintă aproximativ 440 de kilometri pătrați, o întindere considerabilă pentru economia agricolă a județului.

Fermierii așteaptă verdictul comisiilor

Notificarea pagubelor reprezintă începutul procedurii administrative. Pentru recunoașterea oficială a pierderilor este necesară evaluarea culturilor și stabilirea procentului de afectare.

Comisiile desemnate trebuie să verifice situația din teren și să întocmească documentele de constatare. Potrivit reglementărilor aplicabile, pentru culturile de primăvară procesele-verbale trebuie finalizate, în mod obișnuit, până la 30 noiembrie.

În paralel, APIA derulează în această perioadă o schemă de sprijin financiar de maximum 333 de lei pe hectar, destinată însă culturilor de porumb și floarea-soarelui afectate de seceta din 2025. Programul are un buget național de peste 155 de milioane de lei, iar termenul de depunere a cererilor este 6 noiembrie 2026.

Efectele secetei nu se opresc odată cu încheierea campaniei agricole. Fermierii care înregistrează pierderi mari riscă să intre în sezonul următor cu resurse financiare reduse și cu dificultăți în achitarea obligațiilor contractuale.

În comunele unde agricultura reprezintă una dintre principalele surse de venit, reducerea producției poate afecta întreaga economie locală.

Anul trecut, județul Iași a raportat peste 100.000 de hectare afectate de secetă. Deși bilanțul preliminar din 2026 este mai mic, repetarea fenomenului ridică problema capacității fermelor de a rezista unor sezoane agricole consecutive cu producții slabe.

Dan DIMA