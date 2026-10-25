* peste 100 de proceduri de achiziție publică sunt active în județul Iași, cu o valoare estimată de 1,52 miliarde de lei * banii sunt destinați spitalelor, școlilor, infrastructurii și serviciilor publice * unele dintre cele mai mari contracte atribuite în 2026 au ajuns deja la câteva companii

Piața achizițiilor publice din Iași rulează sume uriașe. Sunt active 105 proceduri, cu o valoare cumulată estimată la 1.518.256.741 de lei. Investițiile vizează construcția și modernizarea unor școli, dotarea spitalelor, reabilitarea clădirilor publice și achiziția de echipamente.

Spitalele și școlile, în centrul licitațiilor de milioane

Una dintre cele mai mari proceduri cu termen apropiat aparține Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași. Instituția alocă 136,81 milioane de lei pentru achiziționarea materialelor sanitare și consumabilelor necesare activității medicale, împărțite în 85 de loturi.

În educație, comuna Ciurea pregătește construirea, dotarea și digitalizarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, din satul Lunca. Investiția, estimată la 28,07 milioane de lei, urmărește realizarea infrastructurii școlare și echiparea acesteia pentru activitățile didactice. Consiliul Județean Iași are în pregătire lucrări de 13,3 milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a Unității Medico-Sociale Răducăneni, investiție care urmărește reducerea consumului energetic al clădirilor.

În comuna Victoria, 9,05 milioane de lei sunt destinate dezvoltării infrastructurii educaționale. La Lespezi, alte 8,72 milioane de lei sunt prevăzute pentru demolarea a două corpuri ale școlii profesionale și construirea unei unități noi.

Cine a câștigat cele mai mari contracte în 2026

Datele centralizate pentru autoritățile cu sediul în municipiul Iași indică 5.705 contracte încheiate în 2026, în valoare de aproximativ 4,6 miliarde de lei, până la 1 octombrie. Separat, sunt înregistrate 43.789 de achiziții directe, însumând 309,9 milioane de lei. Unul dintre cele mai mari contracte individuale a fost atribuit de Regionala CFR Iași. Asocierea Siemens Mobility, Imsat și Elsitel Elektromekanik a obținut 588,61 milioane de lei pentru modernizarea instalațiilor de semnalizare feroviară din regionalele Iași și Galați. Proiectul urmărește centralizarea instalațiilor, creșterea siguranței circulației și modernizarea sistemelor de dirijare a trenurilor. Contractul privește 26 de stații feroviare, iar pentru atribuirea sa au fost depuse două oferte. Apavital figurează cu atribuiri importante către Romdav SRL. Unul dintre contractele înregistrate, în valoare de 100,9 milioane de lei, privește furnizarea de piese și accesorii pentru vehicule și motoare, necesare parcului auto și utilajelor operatorului regional de apă și canalizare. Suma reprezintă plafonul unui acord-cadru, nu dovada că întreaga valoare a fost deja plătită.

În clasamentul furnizorilor apare și E-Nformation SRL, cu 36 de înregistrări contractuale și o valoare cumulată raportată de 2,25 miliarde de lei. Compania figurează în contracte pentru acces electronic la publicații și baze de date științifice, destinate universităților și institutelor de cercetare.

Milioane de lei și pentru firme înființate recent

Datele din 2026 arată că și societățile cu o vechime redusă au obținut contracte importante.

Apavital a atribuit firmei Cross Temps SRL, înființată în noiembrie 2025, un contract de aproximativ 3,39 milioane de lei, la numai 88 de zile de la înmatriculare.

Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași figurează cu trei contracte către True IT Power SRL, în valoare cumulată de 2,07 milioane de lei, în primul an de existență al societății. Atribuirile sunt legate de investițiile în sisteme informatice și echipamente tehnologice ale unității medicale. Obiectul exact al contractului Cross Temps necesită verificarea documentului de achiziție, înainte de a preciza destinația celor 3,39 milioane de lei. În următoarele săptămâni, licitațiile din sănătate, construcții și educație vor arăta ce firme obțin noile contracte. Până atunci, cele 1,52 miliarde de lei reprezintă valoarea estimată a achizițiilor active, nu bani deja încasați de companii.

Dan DIMA