Dezastru cu repetiție în Copou! USV-CSM, umilită în 21 de minute

Patru meciuri consecutive fără victorie, trei goluri încasate în primele 21 de minute și încă două puncte pierdute în lupta pentru promovare! Noua echipă de fotbal a Iașului se împiedică din nou, dar pretențiile rămân mari, iar tăcerea celor care ar trebui să răspundă pentru rezultate este asurzitoare.

CS USV-CSM Iași a remizat sâmbătă, pe teren propriu, cu Aerostar Bacău, scor 3-3, în etapa a zecea a Ligii 3. Un rezultat spectaculos pe tabelă, dar care nu poate șterge imaginea dezastruoasă din debutul partidei. Formația pregătită de Cristian Ungureanu a intrat parcă adormită pe teren și era condusă cu 0-3 după numai 21 de minute!

Trei goluri încasate înainte să se trezească!

Coșmarul ieșenilor a început după o eroare a lui Pintilei, care l-a faultat în careu pe Pantelei după ce pierduse mingea. Prențu a transformat penalty-ul și Aerostar a deschis scorul. Apoi, Corban a făcut 2-0 cu un șut plasat, iar Băisan a punctat pentru 3-0 după un corner, profitând de pasivitatea apărării ieșene.

Trei goluri primite în 21 de minute! Un început greu de justificat pentru o echipă care visează la mai mult și care consumă resurse publice.

Ungureanu a schimbat trei jucători încă din minutul 24, iar mutările au impulsionat jocul. În minutul 43, Unghianu a redus din diferență cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Sîrbu. La pauză era 1-3, iar speranțele revenirii se reaprindeau.

În repriza secundă, ieșenii au forțat egalarea. Al. Marin a profitat în minutul 67 de o respingere greșită a lui Băisan și a înscris pentru 2-3. În minutul 78, Pitisciuc a reluat cu capul centrarea lui Sîrbu și a restabilit egalitatea: 3-3.

Finalul a fost deschis, cu ocazii importante de ambele părți. Niga a salvat echipa în fața lui Bălan, iar Unghianu și Sîrbu au fost aproape să aducă victoria Iașului. S-a terminat însă 3-3, iar revenirea spectaculoasă nu schimbă bilanțul: USV-CSM a ajuns la patru partide consecutive fără victorie.

Ultimul succes al echipei fusese obținut pe 26 septembrie. De atunci, formația a ratat șansa de a aduna puncte prețioase, deși rămâne pe locul al patrulea, cu 18 puncte, poziție de play-off.

„La iarnă, se va stabili un nou obiectiv pentru finalul campionatului.”

La sfârșitul întâlnirii, Cristi Ungureanu, antrenorul principal al echipei ieșene, a declarat: „Cred că a fost cel mai spectaculos meci de până acum pe care l-au văzut spectatorii în acest campionat. La pauză, le-am reconfigurat jucătorilor mei traseul, pentru că, din teren, nu știu cât mă aud ei pe mine, dar la pauză am avut o ședință destul de aprigă. Nu este genul meu să procedez așa, dar, de data aceasta, a fost un vulcan în vestiar, pentru că noi putem, știm, dar nu facem. Mereu pregătesc cu atenție meciul următor, dorindu-mi rezultate bune, la nivelul competiţional la care ne aflăm acum. Dar nu depinde doar de mine. Pe de altă parte, vă spun că suntem în obiectiv. Obiectivul nostru este ca, până la iarnă, să ne clasăm pe locurile 1-4. La iarnă, se va stabili un nou obiectiv pentru finalul campionatului. Acum ne aflăm pe locul al treilea și vrem să încheiem turul pe această poziție”.

Cine răspunde pentru banii Iașului?

Egalul cu Aerostar poate fi prezentat drept o revenire de caracter. Dar întrebările incomode rămân: cum ajunge o echipă să fie condusă cu 0-3 în numai 21 de minute? Cine răspunde pentru aceste prestații și ce obiective concrete justifică finanțarea publică?

În timp ce rezultatele întârzie, nu se vede nicio asumare publică a eșecurilor. Iar când sunt implicați banii ieșenilor, tăcerea nu poate ține loc de explicații. Primăria trebuie să ceară transparență, obiective clare și responsabilitate, nu să lase lucrurile să curgă la nesfârșit.

USV-CSM e âncă pe loc de baraj, pe 4, la 8 puncte de liderul CSM Vaslui, dar la un singur punct de play-out!

Următorul test vine în ultima etapă a turului, când USV-CSM Iași va juca în deplasare cu CSM Pașcani. Până atunci, echipa rămâne în zona de play-off, dar jocul și seria rezultatelor ridică semne serioase de întrebare. Daniel LEONTE