* Inteligența artificială schimbă profesiile economice * la Iași, angajatorii caută contabili, experți financiari și specialiști capabili să lucreze cu date

Diploma de economist nu și-a pierdut valoarea, dar nu mai garantează un loc de muncă. Inteligența artificială automatizează activități din contabilitate, analiză financiară și administrație, obligând universitățile să regândească pregătirea absolvenților. Problema se află în centrul dezbaterilor academice de la Iași, unde Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, încheie astăzi, 24 octombrie, cea de-a XVIII-a ediție a conferinței internaționale GEBA 2026. Tema reuniunii privește evoluția educației economice și a piețelor globale.

Salarii de până la 11.000 de lei pentru specialiștii financiari

Piața muncii din Iași arată că profesiile economice sunt încă solicitate, dar diferențele salariale sunt considerabile.

În anunțurile publicate în octombrie pe eJobs, o firmă ieșeană oferă 4.000 de lei net pentru un contabil-economist. Un post de economist senior este remunerat cu 6.000–7.000 de lei net, în timp ce pentru un expert contabil oferta ajunge la 10.000–11.000 de lei net lunar. Sunt salarii anunțate pentru posturi distincte, nu medii salariale reprezentative pentru județ.

Diferențele reflectă importanța experienței, a responsabilităților și a calificărilor profesionale. Cunoașterea legislației fiscale, capacitatea de analiză și utilizarea programelor informatice pot cântări mai mult decât simpla absolvire a unei facultăți.

La nivel național, sectorul financiar-bancar a înregistrat în primele luni ale anului 2026 aproape 7.000 de oferte de angajare, cu 58% peste perioada similară din 2025, potrivit eJobs.

Ce specializări economice au perspective mai bune

La FEAA Iași, oferta educațională include Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe și bănci, Informatică economică, Marketing, Management și Statistică economică și data science.

Ultima specializare reprezintă o schimbare importantă: pentru anul universitar 2026–2027, Statistică economică și data science este disponibilă în primii doi ani de studiu, în timp ce vechea specializare Statistică și previziune economică se regăsește în anul al treilea.

Informatica economică și analiza datelor oferă competențe aplicabile în automatizare, raportare și dezvoltarea sistemelor informatice. Contabilitatea rămâne relevantă, în special în activitățile de audit, fiscalitate și consultanță.

În schimb, activitățile repetitive, precum introducerea facturilor, prelucrarea documentelor sau întocmirea rapoartelor standardizate, sunt mai expuse automatizării. Aceasta nu înseamnă dispariția specializărilor respective, ci reducerea valorii unor sarcini executate manual.

Inteligența artificială schimbă regulile angajării

Raportul Future of Jobs 2025, publicat de Forumul Economic Mondial, plasează specialiștii în Big Data și tehnologii financiare printre profesiile cu perspective de creștere până în 2030.

La polul opus, angajatorii consultați anticipează reduceri în ocupațiile administrative și în unele profesii contabile, pe fondul digitalizării și automatizării. Sunt prognoze internaționale, care nu pot fi aplicate automat pieței muncii din Iași.

Pentru tinerii economiști, provocarea devine clară: diploma trebuie completată cu abilități digitale, interpretarea datelor și capacitatea de a verifica rezultatele generate de AI.