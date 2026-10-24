* medicii și asistenții medicali din Iași sunt curtați de angajatori europeni care oferă salarii de câteva mii de euro lunar, sprijin pentru relocare și oportunități de dezvoltare profesională

Spitalele și clinicile europene caută personal medical în România, iar Iașul devine sâmbătă, 24 octombrie, punct de întâlnire între angajatorii străini și specialiștii interesați de o carieră peste hotare. Târgul EXPOMEDICS, organizat la Hotel Unirea, între orele 11:00 și 16:00, aduce în prim-plan oferte pentru medici, asistenți medicali, stomatologi și fizioterapeuți. Pe platforma organizatorului sunt publicate inclusiv posturi de peste 10.000 de euro lunar, în timp ce salariile din spitalele ieșene rămân considerabil mai mici.

Salarii de până la 10.000 de euro și chiar mai mult

Diferențele salariale reprezintă principalul argument al recrutării internaționale. Potrivit ofertelor publicate pe platforma EXPOMEDICS, medicii de familie din Franța pot găsi poziții remunerate cu 10.000–25.000 de euro lunar, în funcție de contract și activitatea profesională. În Suedia, un gastroenterolog poate primi între 6.750 și 9.000 de euro lunar, iar în Austria, unele anunțuri pentru medici specialiști indică salarii de 7.000–13.000 de euro.

Pentru medicii rezidenți, Germania rămâne o destinație atractivă. O ofertă de recrutare publicată pe aceeași platformă indică venituri de 5.000–7.000 de euro lunar și sprijin pentru obținerea dreptului de practică, găsirea unei locuințe și integrarea profesională.

Nici asistenții medicali nu lipsesc din campaniile de recrutare. În Irlanda, posturile pentru asistenți pediatrici sunt promovate cu salarii anuale de 48.500–64.000 de euro. În Suedia, asistenții din terapie intensivă pot găsi oferte de 3.500–4.500 de euro lunar, iar în Belgia sunt publicate intervale de 47.000–70.000 de euro anual.

Cât câștigă personalul medical din Iași

Comparația cu salariile românești explică miza recrutării. Potrivit datelor salariale publicate pentru 30 septembrie 2026, la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași salariul de bază median al unui medic primar este de 17.592 de lei brut, iar cel al unui medic specialist, de 12.629 de lei brut.

Un asistent medical principal are un salariu de bază median de 6.819 lei brut, iar un asistent medical, de 6.407 lei brut. Valorile nu includ sporurile, gărzile și alte drepturi care pot majora venitul efectiv.

La Spitalul Clinic de Recuperare Iași, datele din martie 2026 indicau un salariu de bază median de 17.588 de lei brut pentru medicii primari și de 6.816 lei brut pentru asistenții medicali principali.

Diferența față de ofertele occidentale este vizibilă, însă comparația trebuie făcută între valori brute, ținând cont de impozitare, costul locuinței și nivelul cheltuielilor din fiecare țară.

Ce specializări caută spitalele europene

Ofertele publicate de EXPOMEDICS acoperă numeroase domenii, de la medicină internă, cardiologie și radiologie până la pediatrie, psihiatrie, anestezie și terapie intensivă. Sunt disponibile și oportunități pentru stomatologi, farmaciști și personal de îngrijire.

Angajatorii încearcă să atragă candidați nu doar prin salariu, ci și prin facilități de integrare. Unele programe includ cursuri de limbă, asistență pentru recunoașterea calificărilor, sprijin la mutare și îndrumare profesională. În Olanda, un program prezentat pe platformă prevede inclusiv cazare și masă gratuite pe durata cursului de limbă neerlandeză.

Pentru candidații ieșeni, avantajul târgului este contactul direct cu recrutorii. Ei pot solicita detalii despre salariul net, programul de lucru, numărul gărzilor, costurile relocării și condițiile necesare exercitării profesiei.

Evenimentul are loc într-un oraș cu o puternică tradiție universitară medicală și cu spitale care deservesc pacienți din întreaga regiune a Moldovei. În acest context, recrutarea internațională ridică o problemă pentru sistemul sanitar local: cum poate păstra specialiștii atunci când angajatorii din străinătate le oferă venituri superioare și perspective diferite de carieră?

Târgul de la Hotel Unirea este, astfel, mai mult decât un eveniment de recrutare. Este și un test al competitivității spitalelor ieșene pe o piață europeană a muncii în care personalul medical calificat poate alege unde să profeseze. Clara DIMA