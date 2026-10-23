Cheltuielile la Centrul medico-social de la Răducăneni cresc din nou

Costurile pentru construirea noului corp de clădire al Unității Medico-Sociale Răducăneni cresc din nou. Consiliul Județean Iași urmează să analizeze actualizarea devizului general la aproape 24 de milioane de lei, după ce rezerva pentru ajustarea prețurilor s-a epuizat, deși lucrările sunt executate în proporție de numai 54%.

Proiectul „Construire corp clădire pentru asigurarea asistenței medico-sociale persoanelor aflate în dificultate” a pornit de la o valoare estimată de 13,33 milioane de lei, cu TVA inclus. Între timp, bugetul investiției a crescut considerabil, iar noua solicitare transmisă de Unitatea Medico-Socială Răducăneni ridică valoarea totală la 23,94 milioane de lei.

De la 13,3 milioane la aproape 24 de milioane de lei

Investiția a primit undă verde în 2021, când Consiliul Județean Iași a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, la o valoare de 13.327.647,38 lei, cu TVA.

În 2023 a fost încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar în februarie 2024 devizul general a fost actualizat la 18.785.560,75 lei.

În august 2025, proiectul a mai primit o actualizare, care a inclus 1,26 milioane de lei pentru marja de buget și rezerva destinată ajustării prețurilor. Valoarea totală a ajuns atunci la 21.632.289,26 lei, cu TVA.

Acum, în octombrie 2026, Unitatea Medico-Socială Răducăneni solicită o nouă majorare, iar devizul propus urcă la 23.940.373,72 lei.

Raportat la estimarea inițială din 2021, valoarea actualizată este cu aproximativ 10,61 milioane de lei mai mare, adică o creștere de aproape 80%.

Rezerva pentru scumpiri s-a epuizat, deși lucrările sunt la 54%

Potrivit documentației care va ajunge pe masa consilierilor județeni, lucrările sunt executate în proporție de 54%. În același timp, sumele prevăzute pentru ajustarea prețurilor nu mai sunt suficiente pentru acoperirea costurilor aferente lucrărilor rămase.

Unitatea Medico-Socială Răducăneni solicită suplimentarea capitolului destinat marjei de buget și rezervei de implementare pentru ajustarea prețurilor cu 2.308.084,46 lei.

În noul deviz, capitolul respectiv ajunge la 3.567.959,67 lei, cu TVA inclus. Este componenta bugetară care trebuie să acopere cheltuielile suplimentare asociate ajustărilor de preț.

CJ Iași, chemat să asigure încă 870.000 de lei în 2026

Pe lângă actualizarea devizului, Unitatea Medico-Socială Răducăneni solicită alocarea a 870.000 de lei din bugetul local al județului Iași, prin Consiliul Județean.

Instituția cere și includerea acestei sume în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, atât ca credite de angajament, cât și ca credite bugetare.

Pentru anul 2027 sunt prevăzute estimări suplimentare de 1,439 milioane de lei.

Sumele solicitate pentru 2026 și 2027 reprezintă prevederi bugetare distincte de valoarea totală a investiției. Aprobarea lor trebuie analizată în cadrul procedurii bugetare a Consiliului Județean.

Cât va costa, în final, noul corp de clădire?

Conform devizului propus, investiția are următoarele valori:

23.940.373,72 lei – valoarea totală, inclusiv TVA;

17.670.436,35 lei – cheltuieli pentru construcții și montaj, inclusiv TVA;

3.567.959,67 lei – marja de buget și rezerva pentru ajustarea prețurilor, inclusiv TVA.

Proiectul urmărește construirea unui corp de clădire destinat asigurării asistenței medico-sociale persoanelor aflate în dificultate. Pentru ca investiția să continue, Consiliul Județean Iași trebuie să analizeze actualizarea devizului și solicitările bugetare formulate de unitatea beneficiară.

Carmen DEACONU