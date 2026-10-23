Trei administratori primesc încă cinci luni de interimat, la Aeroport

Aeroportul Iași se pregătește pentru încă cinci luni cu aceeași conducere provizorie. Consiliul Județean Iași urmează să aprobe un nou mandat pentru Liviu George Maha, Aurelia Fulger și Elena Iordache, după ce procedura de selecție a administratorilor definitivi a fost reluată la solicitarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

Fără această prelungire excepțională, aeroportul risca să rămână fără Consiliu de Administrație chiar în mijlocul procesului de desemnare a noii conduceri.

Cele trei mandate provizorii au fost aprobate inițial în aprilie 2026, pentru maximum cinci luni, apoi prelungite cu încă două luni, până la 10 noiembrie. Legea permite însă, în situații excepționale, desemnarea acelorași administratori pentru un nou mandat de cel mult cinci luni, cu avizul conform al AMEPIP.

Selecția conducerii definitive, reluată din temelii

Procedura pentru desemnarea administratorilor permanenți a fost reluată prin decizia președintelui AMEPIP din 31 august 2026. Consiliul Județean Iași a pus în aplicare măsura, iar planul de selecție a fost aprobat pe 25 septembrie.

Calendarul creează însă o problemă majoră: termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 9 noiembrie 2026, ora 16:00, cu numai o zi înainte de expirarea mandatelor provizorii existente.

După închiderea înscrierilor trebuie parcurse mai multe etape obligatorii: evaluarea dosarelor, întocmirea listelor de candidați, analiza declarațiilor de intenție, interviurile, raportul final al comisiei și avizul AMEPIP. Abia apoi pot fi numiți administratorii definitivi.

În aceste condiții, instalarea noii conduceri până la 10 noiembrie nu este posibilă, potrivit documentației care însoțește proiectul de hotărâre. Expirarea simultană a celor trei mandate ar fi lăsat Regia Autonomă Aeroportul Iași fără Consiliu de Administrație în timpul selecției.

AMEPIP a dat undă verde pentru încă cinci luni

Consiliul Județean Iași a cerut avizul pentru un nou mandat provizoriu pe 7 octombrie, iar AMEPIP a transmis răspunsul favorabil pe 20 octombrie 2026. Avizul permite desemnarea, în mod excepțional, a lui Liviu George Maha, Aurelia Fulger și Elena Iordache pentru o nouă perioadă de maximum cinci luni.

Noul interimat este prevăzut pentru intervalul 11 noiembrie 2026 – 10 aprilie 2027. Astfel, durata totală a mandatelor provizorii nu va depăși limita legală de 12 luni pentru fiecare poziție.

Există și o condiție importantă: dacă selecția se încheie mai devreme, iar administratorii permanenți sunt numiți înainte de 10 aprilie 2027, mandatele provizorii încetează la data instalării noii conduceri.

Deocamdată, proiectul vizează aprobarea noului mandat și a contractelor aferente. Obiectivul este evitarea unui vid de conducere la Aeroportul Iași, în timp ce procedura pentru desemnarea administratorilor definitivi continuă. Carmen DEACONU