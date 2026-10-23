Parcul Industrial de la Lețcani, în fața unei decizii de 3 milioane de lei!

* CJ Iași vrea să salveze investiția de 28 de milioane, dar Consiliul Concurenței cere efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent înainte de bani

Consiliul Județean Iași pregătește o injecție de capital de 3 milioane de lei pentru Iași Industrial Park de la Lețcani, însă banii publici nu pot fi virați fără o analiză economică prealabilă. Înainte de a decide investiția, autoritățile trebuie să stabilească dacă operațiunea ar fi acceptată și de un investitor privat prudent, care urmărește un randament economic comparabil.

Proiectul de hotărâre aflat în atenția CJ Iași vizează împuternicirea societății Iași Industrial Park SRL pentru efectuarea Testului Investitorului Privat Prudent, pas considerat necesar după ce Consiliul Concurenței a transmis că majorarea capitalului trebuie analizată prin prisma regulilor privind ajutorul de stat.

Trei milioane de lei, în două tranșe

Planul analizat de administrația județeană prevede o majorare a capitalului social cu 3 milioane de lei: 500.000 de lei în 2026 și 2,5 milioane de lei în 2027. Suma ar urma să ajute societatea să-și continue activitatea, să întrețină infrastructura și să treacă de la etapa de amenajare la cea de funcționare economică și atragere a rezidenților.

Problema este că parcul industrial nu generează încă venituri proprii suficiente pentru a acoperi costurile de administrare și exploatare. În plus, societatea a înregistrat pierderi, iar la 31 decembrie 2025 activul net era de numai 792.340 de lei, sub pragul de 1,25 milioane de lei, reprezentând jumătate din capitalul social de 2,5 milioane de lei.

Documentația invocă necesitatea restabilirii echilibrului patrimonial, dar și asigurarea banilor necesari pentru funcționarea parcului până când acesta va putea să se susțină din venituri proprii.

O investiție publică de 28,17 milioane de lei

Miza depășește însă valoarea viitoarei majorări de capital. Parcul Industrial Iași Industrial Park Lețcani se întinde pe 18,6 hectare, pe un teren aflat în domeniul privat al județului, iar infrastructura realizată are o valoare totală de aproximativ 28,17 milioane de lei.

În această sumă intră terenul, evaluat la circa 11,56 milioane de lei, drumurile interioare, clădirea administrativă, împrejmuirea și rețelele electrice, de apă, canalizare și gaze.

Potrivit argumentelor prezentate de CJ Iași, întreruperea activității societății ar putea afecta exploatarea infrastructurii și ar diminua valoarea economică a investiției. Dizolvarea ar putea atrage și pierderea titlului de parc industrial, împreună cu facilitățile fiscale aferente.

Există însă și o problemă administrativă: contractul de dare în administrare a infrastructurii între Județul Iași și societate nu era încă încheiat la momentul documentației analizate.

Consiliul Concurenței: banii trebuie justificați ca investiție de piață

În răspunsul transmis pe 20 octombrie 2026, Consiliul Concurenței a precizat că testul trebuie realizat înainte de efectuarea investiției și fundamentat pe un plan de afaceri, situația economico-financiară actuală și perspectivele de dezvoltare ale companiei.

Analiza trebuie să arate dacă un investitor privat prudent, aflat într-o situație comparabilă, ar accepta să investească în aceleași condiții, urmărind un randament economic similar. Simplul argument că parcul servește interesului comunității nu este suficient pentru a demonstra că operațiunea respectă condițiile pieței.

Dacă testul nu confirmă acest principiu, majorarea capitalului va trebui evaluată potrivit regulilor privind ajutorul de stat. O eventuală măsură de sprijin ar putea fi pusă în aplicare numai cu respectarea procedurilor legale aplicabile.

Cum ar trebui să se susțină parcul?

Planurile prezentate includ ocuparea treptată a celor 15 loturi disponibile, atragerea investitorilor, stabilirea unor tarife pentru serviciile oferite și monitorizarea veniturilor și costurilor. Documentația precizează însă că aceste direcții nu constituie încă un plan financiar detaliat.

Prin urmare, majorarea de 3 milioane de lei nu este, în acest stadiu, o finanțare deja acordată, ci o intenție care trebuie fundamentată economic și juridic. Consiliul Județean urmează să analizeze împuternicirea societății pentru realizarea testului, iar rezultatele acestuia vor conta în stabilirea pașilor următori.

Miza este clară: administrația județeană încearcă să protejeze o infrastructură de peste 28 de milioane de lei și să pună parcul industrial în funcțiune, dar trebuie să demonstreze că banii suplimentari pot avea o justificare economică în condiții comparabile cu cele ale pieței.

Daniel BACIU