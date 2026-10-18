Spitalele din Moldova scot la concurs un număr neobişnuit de mare de posturi pentru viitorii medici rezidenţi!

* unul dintre cele mai importante elemente ale listei pentru Iaşi este apariţia unui post de psihiatrie pediatrică la Institutul de Psihiatrie „Socola” * în regiunea deservită de centrul universitar ieşean, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani conduce clasamentul, cu 15 posturi în mai multe specialităţi

Concursul naţional de intrare în rezidenţiat este programat pe 15 noiembrie, iar lista posturilor scoase la concurs conturează o imagine a nevoilor de personal din spitalele din Moldova. Sunt vizate specialităţi diverse, de la cardiologie, medicină de urgenţă şi medicină internă până la neurologie, pediatrie, radiologie-imagistică medicală şi oncologie.

Potrivit informaţiilor centralizate din lista transmisă de Ministerul Sănătăţii, anul acesta la admiterea la rezidenţiat sunt scoase la concurs 51 de posturi repartizate în 13 unităţi sanitare, inclusiv spitale, un sanatoriu şi Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi.

Numărul posturilor este remarcabil în raport cu sesiunile din ultimii ani, când oferta pentru pregătirea prin rezidenţiat pe post a fost foarte redusă, aproape inexistentă.

Pentru o parte dintre spitalele care se confruntă cu dificultăţi în acoperirea schemelor de personal, concursul reprezintă o şansă de a atrage medici tineri şi de a asigura continuitatea activităţii în specialităţi esenţiale.

Focşaniul, în fruntea clasamentului

Anul acesta Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani are 15 posturi de medic rezident, cel mai mare număr dintre unităţile sanitare din lista analizată. Oferta cuprinde specialităţi precum cardiologie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, medicină de urgenţă, medicină internă, neurologie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, oncologie medicală şi radiologie-imagistică medicală.

Cele mai multe posturi sunt concentrate în câteva specialităţi: trei la medicină de urgenţă, trei la obstetrică-ginecologie, două la medicină internă, două la neurologie şi două la pediatrie. Repartizarea arată nevoia de personal în mai multe compartimente ale spitalului, de la urgenţe şi îngrijirea copiilor până la specialităţi clinice şi chirurgicale.

Pe lângă Focşani, lista cuprinde posturi la Spitalul Municipal Adjud, Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Spitalul Orăşenesc „Ioan Lascăr” din Comăneşti, Spitalul Orăşenesc Hârlău şi alte unităţi sanitare din regiune. Oferta este distribuită între judeţele Iaşi, Bacău, Suceava, Vrancea şi Botoşani, cu precizarea că centrul de pregătire nu este acelaşi cu judeţul în care se află spitalul care angajează.

Psihiatria pediatrică, o oportunitate rară la Iaşi

Unul dintre cele mai importante elemente ale listei pentru Iaşi este apariţia unui post de psihiatrie pediatrică la Institutul de Psihiatrie „Socola”. Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Sănătăţii, este prima dată în ultimele decenii când o asemenea oportunitate este scoasă la concurs la Iaşi. Specialitatea se află la intersecţia dintre psihiatrie şi sănătatea copilului şi adolescentului, iar pregătirea unor medici în acest domeniu este importantă pentru evaluarea şi tratarea problemelor de sănătate mintală la vârste mici.

În aceeaşi listă apare şi un post de psihiatrie pediatrică la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman. Interesant este faptul că Spitalul pentru copii „Sf.Maria” din Iaşi, nu oferă un astfel de post deşi ani de zile a căutat un psihiatru pediatru. Laura RADU