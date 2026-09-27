Probleme uriașe pe autostrada către Pașcani. A7, păsuită încă un an!

* pe șantiere au apărut probleme geotehnice care au impus lucrări suplimentare de consolidare * Guvernul a decis să împingă termenul anterior din trimestrul III 2026 până în trimestrul III 2027 * prelungirea era cu atât mai urgentă cu cât termenul convenit cu BEI expira chiar în septembrie 2026

Guvernul a oficializat noi întârzieri pentru două dintre cele mai importante proiecte de autostradă din România. Termenele din contractele de finanțare încheiate cu Banca Europeană de Investiții pentru sectoare din A3 – Autostrada Transilvania și A7 – Autostrada Moldovei au fost prelungite cu încă un an.

Pentru A3, noul termen ajunge în trimestrul IV 2027, iar pentru A7, în trimestrul III 2027. În joc sunt trei împrumuturi BEI care însumează 1,4 miliarde de euro, bani retrași deja integral de România.

Decizia nu înseamnă finanțare suplimentară și nici creșterea obligațiilor față de BEI. Practic, Guvernul a acceptat să mute termenul contractual pentru a-l aduce în acord cu realitatea din șantiere.

Pentru Bacău - Pașcani, tronson de aproximativ 77,4 kilometri împărțit în trei loturi, termenul anterior din trimestrul III 2026 este împins până în trimestrul III 2027.

Pe șantiere au apărut probleme geotehnice care au impus lucrări suplimentare de consolidare. Au fost descoperite inclusiv terenuri cu umiditate excesivă și caracteristici diferite de cele indicate în studiile inițiale.

La problemele de teren s-au adăugat rețele de utilități neprevăzute, proceduri de relocare și protejare, exproprieri suplimentare, vreme nefavorabilă și dificultăți de aprovizionare cu materiale și combustibil.

Pentru A7, prelungirea era cu atât mai urgentă cu cât termenul convenit cu BEI expira chiar în septembrie 2026. Ministerul Transporturilor a solicitat modificarea în iulie, Ministerul Finanțelor a transmis cererea către BEI în august, iar banca a acceptat noul calendar.

Totuși, primele două loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani - Săucești (Bacău) – Trifești, cu o lungime de 30,3 km și Trifești – Gherăești - au ajuns la un stadiu de execuție care le permite autorităților să le includă în calendarul inaugurărilor din acest an.

Constructorul UMB a accelerat lucrările, iar mobilizarea de pe întregul tronson este impresionantă: 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje sunt implicați în șantiere. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, Lotul 1 a depășit 70% execuție, iar Lotul 2 se apropie de același prag.

Una dintre structurile importante rămase în lucru este podul peste râul Moldova. Tablierul metalic a fost montat integral, iar echipele lucrează la predale și la armarea plăcii de suprabetonare. Urmează turnarea betonului și finalizarea structurii. Daniel BACIU