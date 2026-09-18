* Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași vrea să refacă bolta colorată de pe Strada Lăpușneanu * peste 200 de umbrele au fost deja adunate, iar vineri montajul continua * Clubul Inner Wheel Iași a donat 20 de umbrele, care au fost incluse în Tricolorul ce traversează strada

Strada Lăpușneanu își recapătă, treptat, bolta de umbrele colorate. Vineri, 18 septembrie, montajul era în plină desfășurare, după ce peste 200 dintre cele 300 de umbrele necesare proiectului au fost strânse prin contribuția ieșenilor și a organizațiilor care au răspuns apelului Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași.

Peste 200 din cele 300 de umbrele au fost strânse

Culorile se întorc deasupra Străzii Lăpușneanu. În zona Galeriilor de Artă „Dumitru I. Grumăzescu”, echipele lucrau vineri la montarea umbrelelor care vor forma din nou bolta colorată devenită, în ultimii ani, una dintre imaginile recognoscibile ale străzii.

Inițiativa aparține Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, managerului Aurica Ichim, care a lansat în această vară un apel către comunitate pentru refacerea instalației. Ieșenii au fost invitați să doneze umbrele într-o singură culoare, care să poată fi integrate în noua „Feerie de culoare”.

Pentru refacerea completă a bolții sunt necesare aproximativ 300 de umbrele. Până în prezent au fost adunate peste 200, astfel încât proiectul se apropie de țintă, dar campania nu s-a încheiat.

Vineri, umbrelele erau fixate succesiv pe structurile suspendate deasupra pietonalului, iar imaginea străzii începea deja să se schimbe.

Inner Wheel Iași a donat 20 de umbrele

Printre cei care au răspuns apelului Muzeului Municipal se numără și Clubul Inner Wheel Iași, care a donat 20 de umbrele.

Acestea au fost incluse în Tricolorul suspendat care traversează Strada Lăpușneanu și leagă vizual cele două laturi ale pietonalului.

Contribuția clubului face parte dintr-un proiect mai larg construit cu sprijinul comunității. Umbrelele care ajung deasupra străzii provin din donații, iar fiecare nouă contribuție apropie instalația de necesarul de 300 de bucăți.

De altfel, tocmai această formulă face diferită ediția din acest an: bolta nu este refăcută doar ca decor urban, ci prin participarea directă a ieșenilor.

Umbrelele se întorc odată cu Festivalul Străzii Lăpușneanu

Montajul coincide cu unul dintre cele mai animate weekenduri ale toamnei pe Lăpușneanu. Vineri, 18 septembrie, a început cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Străzii Lăpușneanu, programată până duminică, 20 septembrie.

Timp de trei zile, zona găzduiește concerte, recitaluri, expoziții, spectacole, activități pentru copii și târguri, iar spațiile culturale de pe Lăpușneanu intră în circuitul evenimentelor.

Revenirea umbrelelor completează astfel schimbarea temporară a străzii. Deasupra pietonalului se reconstruiește bolta multicoloră, iar la nivelul străzii se instalează scenele, târgurile și spațiile pentru public.

Ideea nu este nouă. În 2023, peste 150 de umbrele colorate fuseseră montate pe Lăpușneanu, transformând zona într-un punct de atracție pentru trecători și fotografi. În 2026, Muzeul Municipal „Regina Maria” încearcă să ducă instalația la aproximativ 300 de umbrele, aproape dublu față de acel moment.

Deocamdată, mai lipsesc câteva zeci. Dar, cu peste 200 deja adunate și cu montajul început, „Feeria de culoare” este din nou vizibilă pe una dintre cele mai cunoscute străzi istorice ale Iașului.

Maura ANGHEL