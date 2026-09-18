Cinema Ateneu Iași programează duminică, 20 septembrie, de la ora 19.00, o proiecție IN MEMORIAM dedicată lui Dolly Parton * publicul va putea vedea „De la 9 la 5” / „Nine to Five”, comedia din 1980 cu Jane Fonda, Lily Tomlin și Dolly Parton * data proiecției coincide cu ziua în care artista ar fi trebuit să urce pe scena din Las Vegas

La mai puțin de o lună de la moartea lui Dolly Parton, Cinema Ateneu Iași îi dedică o seară specială. Duminică, 20 septembrie, de la ora 19.00, pe marele ecran va rula „De la 9 la 5” / „Nine to Five”, filmul care a marcat debutul cinematografic al artistei și care a transformat o comedie despre viața la birou într-un reper al culturii populare americane.

Dolly Parton revine simbolic pe marele ecran la Iași. Cinema Ateneu a programat pentru duminică, 20 septembrie 2026, ora 19.00, proiecția specială „De la 9 la 5” / „Nine to Five”, în regia lui Colin Higgins, într-o seară IN MEMORIAM dedicată artistei americane. Filmul, lansat în 1980, le aduce împreună pe Jane Fonda, Lily Tomlin și Dolly Parton, alături de Dabney Coleman.

Dolly Parton a murit pe 25 august 2026, la Nashville, la vârsta de 80 de ani, potrivit anunțului oficial publicat de familia și echipa artistei. Cariera sa s-a întins pe aproximativ șapte decenii și a cuprins muzica, filmul, teatrul, literatura și proiecte filantropice devenite cunoscute în întreaga lume.

Filmul care a dus-o pe Dolly Parton de la muzică la cinema

„Nine to Five” spune povestea a trei angajate care ajung la limita răbdării în fața unui șef sexist și a nedreptăților de la serviciu și decid să schimbe regulile jocului. Sub forma unei comedii, filmul a pus pe ecran teme care aveau să rămână actuale: diferențele de putere de la locul de muncă, discriminarea și lupta pentru respect profesional.

Pentru Dolly Parton, filmul a însemnat debutul cinematografic. Tot ea a scris și interpretat piesa „9 to 5”, care a devenit aproape inseparabilă de film. Cântecul a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună melodie originală, la ediția din 1981 a Premiilor Academiei.

Pagina oficială a Cinema Iași confirmă că pelicula are o durată de aproximativ o oră și 50 de minute, este subtitrată în limba română și este programată pe 20 septembrie, de la ora 19.00.

20 septembrie, o dată cu o semnificație aparte

Alegerea zilei nu este întâmplătoare. Comunicatul Cinema Ateneu arată că 20 septembrie era una dintre datele în care Dolly Parton urma să cânte la Las Vegas, iar proiecția de la Iași păstrează simbolic întâlnirea cu publicul, de această dată prin cinema.

Programul „Dolly: Live in Las Vegas”, anunțat la The Colosseum at Caesars Palace, includea într-adevăr un spectacol pe 20 septembrie 2026, ulterior anulat. În calendar mai figurau concerte pe 17, 19, 23, 25 și 26 septembrie.

Pentru publicul din Iași, seara de la Ateneu devine astfel mai mult decât o simplă reluare a unei comedii din anii ’80. Este o întâlnire cu unul dintre rolurile care au deschis pentru Dolly Parton o nouă etapă artistică și cu o poveste care, după mai bine de patru decenii, continuă să vorbească despre femei, muncă, putere și solidaritate.

Proiecția „De la 9 la 5” / „Nine to Five” are loc duminică, 20 septembrie, de la ora 19.00, la Cinema Ateneu Iași. Biletele pot fi cumpărate online, de pe site-ul Cinema Iași, sau de la casieria Ateneului Național din Iași. Maura ANGHEL