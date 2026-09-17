Ziua de Curățenie Națională: peste 5.500 de voluntari sunt așteptați în județul Iași

Direcția Județeană de Mediu Iași se alătură, și în acest an, Zilei de Curățenie Națională, organizată pe 19 septembrie 2026 de Let’s Do It, Romania!, printr-o acțiune de ecologizare în aria naturală protejată Natura 2000 „Pădurea și pajiștile de la Mârzești”.

Acțiunea este organizată împreună cu Direcția Silvică Iași, Asociația Rediu lui Tătar și alți voluntari și va începe la ora 09.30. Punctul de întâlnire este la începutul traseului „Eroi pe fronturi paralele”, la intersecția DJ 282 cu strada Stânei.

Voluntarii vor colecta deșeurile abandonate în această zonă cu valoare naturală și peisagistică, contribuind la protejarea unui spațiu important pentru biodiversitate și pentru comunitățile din apropiere. „Protejarea mediului este o responsabilitate comună. Acțiunile dedicate Zilei de Curățenie Națională ne reamintesc cât de importantă este gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și responsabilitatea fiecăruia dintre noi pentru păstrarea unui mediu sănătos”, transmite Direcția Județeană de Mediu Iași.

Peste 5.500 de voluntari, așteptați în județ

Potrivit organizatorilor, peste 5.500 de voluntari din județul Iași și aproape 200.000 la nivel național și-au confirmat participarea la ediția din 2026.

Cei care doresc să se alăture acțiunilor de ecologizare se pot înscrie accesând platforma Let’s Do It, Romania!: Implică-te în Ziua de Curățenie Națională..

Evenimentul se desfășoară simultan în toate cele 41 de județe ale României și este deschis tuturor celor care doresc să contribuie: cetățeni, familii, elevi, profesori, autorități locale, ONG-uri și companii.

Ediția din acest an se desfășoară sub sloganul „Tu ce lași în urma ta?”, un mesaj care pune accent pe responsabilitatea individuală și colectivă pentru un mediu mai curat.

Ziua de Curățenie Națională din 19 septembrie 2026 este a doua ediție organizată oficial în baza Legii nr. 266/2024, prin care evenimentul a fost instituit ca zi națională.

Direcția Județeană de Mediu Iași îi invită pe ieșeni să se alăture acțiunii de la Mârzești și să contribuie la protejarea naturii. Carmen DEACONU