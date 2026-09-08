Aeroportul Iași își schimbă fluxurile pentru pelerinii hasidici: 47 de curse și zone speciale în trei terminale

Aeroportul Iași intră într-un regim special de funcționare pentru valul de pelerini evrei hasidici care tranzitează România spre Ucraina. Conducerea aeroportului a rezervat Terminalul T3 pentru procesarea acestora, iar în terminalele T2, T3 și T4 au fost pregătite zone separate pentru efectuarea controalelor de securitate. Operațiunea este una de amploare. În total, sunt programate 20 de sosiri și 27 de plecări, iar prima cursă este așteptată să aterizeze în noaptea de luni spre marți, la ora 01:00.

Pentru a evita blocarea activității obișnuite a aeroportului, pelerinii vor fi direcționați pe trasee distincte, atât la sosire, cât și la plecare. Autocarele care îi vor prelua pentru deplasarea spre Ucraina vor avea, de asemenea, zone special delimitate în parcările din zona terminalelor T1 și T2.

Aeroportul a pregătit inclusiv o zonă specială în parcare pentru îmbarcarea și debarcarea pelerinilor din autocare, precum și zone tampon în terminalele T2, T3 și T4, care vor fi utilizate în funcție de fluxul de pasageri.

Practic, Aeroportul Iași trebuie să gestioneze în paralel două operațiuni: traficul comercial obișnuit și tranzitul unui număr mare de pelerini care vor continua drumul spre Ucraina.

Pentru situațiile în care fluxul de pasageri ar putea depăși capacitatea de procesare, au fost luate în calcul și aeroporturile din Bacău și Suceava, care pot fi folosite ca variante de rezervă.

Parcarea Aeroportului, închisă!

Operațiunea schimbă temporar și modul în care funcționează aeroportul.

Din 7 septembrie, accesul publicului în zona de parcare din fața terminalelor T1 și T2 este închis. Spațiul e rezervat autocarelor care vor prelua și transporta pelerinii către Ucraina.

Terminalele T2 și T3 vor fi folosite pentru procesarea fluxurilor de pelerini, iar aeroportul pregătește circuite separate pentru aceștia, astfel încât să nu se intersecteze cu pasagerii curselor regulate.

Va fi suplimentat și personalul de securitate, iar măsurile de ordine și fluidizare a traficului vor fi coordonate cu autoritățile.

Mesajul aeroportului este clar: pelerinajul nu trebuie să blocheze traficul aerian obișnuit.

Pasagerii curselor regulate care pleacă din Iași în perioada 14–16 septembrie sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la aeroport pentru a avea timp suficient pentru check-in, controlul de securitate și controlul de frontieră.

De ce merg cu toții la Uman?

Destinația este Uman, oraș din centrul Ucrainei, unde se află mormântul lui Rabbi Nachman de Breslov, fondatorul mișcării hasidice Breslov.

În fiecare an, de Rosh Hashanah, zeci de mii de credincioși se adună aici. Unele estimări indică aproximativ 50.000 de pelerini, iar în anii cu participare ridicată numărul a trecut de 60.000.

În 2026, Rosh Hashanah începe în seara de 11 septembrie și se încheie în noaptea de 13 septembrie.

Războiul din Ucraina complică însă dramatic traseul. Cum spațiul aerian ucrainean rămâne închis aviației civile, pelerinii nu pot zbura direct la Uman. Ajung în țările vecine și continuă apoi călătoria cu autocarele.

România devine astfel una dintre marile porți de acces către Uman.

Iași, Suceava, Bacău, Cluj-Napoca și București sunt printre aeroporturile folosite pentru acest tranzit. În nord-est, drumul continuă apoi spre frontiera cu Ucraina.

Și Aeroportul Suceava se pregătește pentru un flux important, estimând între 2.000 și 2.600 de pelerini în funcție de modificările programului de zboruri.

Pentru câteva zile, Aeroportul Iași va deveni o adevărată poartă aeriană către unul dintre cele mai mari pelerinaje religioase din Europa de Est.

Iar provocarea este uriașă: să treacă valul de pelerini spre Uman fără ca traficul obișnuit al Iașului să fie dat peste cap.

Daniel BACIU