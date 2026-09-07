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Pagina principală Moldova TIR lovit de tren la Larga Jijia!

TIR lovit de tren la Larga Jijia!

TIR lovit de tren la Larga Jijia!

Alertă în județul Iași, după producerea unui accident feroviar în zona Larga Jijia, comuna Movileni. Un autotren (TIR) și un tren au fost implicate în eveniment.

La scurt timp după anunțarea accidentului, spre locul intervenției au fost mobilizate forțe ale Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de intervenție și stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și un echipaj de prim ajutor calificat.

Din primele informații transmise de ISU Iași, nu au fost identificate persoane încarcerate.

Ulterior, situația s-a dovedit suficient de stabilă pentru ca forțele și mijloacele ISU Iași aflate în deplasare să fie întoarse la bază. Evenimentul feroviar este gestionat în prezent de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Movileni (SVSU Movileni).

Deocamdată nu sunt disponibile informații complete privind circumstanțele producerii accidentului. Situația poate evolua, iar autoritățile urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în zona Larga Jijia. Andrei TURCU

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