PNL îl atacă frontal pe Chirica: „Sinecurile PSD-iste trebuie oprite!”

Ultima ședință a Consiliului Local Iași, desfășurată vineri, a degenerat într-un nou conflict politic, după ce liberalii au atacat dur administrația Mihai Chirica pe tema urbanismului, a proiectelor imobiliare și a modului în care sunt luate anumite decizii în instituțiile subordonate municipalității.

PNL Iași susține că primarul Mihai Chirica încearcă să transfere asupra președintelui organizației județene, deputatul Alexandru Muraru, responsabilitatea pentru blocarea unor PUZ-uri. Liberalii spun însă că lucrurile sunt complet diferite: una este procedura tehnică și administrativă, iar alta este votul politic din Consiliul Local.

Potrivit PNL, un PUZ poate avea toate avizele necesare, însă consilierii locali nu sunt obligați să îl aprobe automat. Aleșii trebuie să analizeze impactul proiectelor asupra traficului, infrastructurii, școlilor, spațiilor verzi și serviciilor publice.

Totul a devenit evident în ședința de vineri. Opt PUZ-uri aflate pe ordinea de zi urmau să fie întâmpinate cu abținerea consilierilor PNL. Proiectele nu au mai ajuns însă la vot, după ce primarul a decis retragerea lor.

Alexandru Muraru respinge acuzațiile că ar „bloca PUZ-uri” și afirmă că PNL nu intervine în circuitul administrativ și nu solicită funcționarilor să modifice documentații sau avize. În schimb, susține că partidul are obligația să stabilească o poziție politică pentru consilierii săi. „Primarul nu poate transforma propria responsabilitate administrativă căutând vinovați în altă parte”, a transmis liderul PNL Iași, care reclamă inclusiv lipsa unui PUG actualizat și problemele de planificare urbanistică ale municipiului.

Liberalii ridică și problema modului în care dezvoltatorii contribuie la infrastructura orașului. Alexandru Muraru compară Iașul cu Cluj și Oradea, unde, susține el, dezvoltatorii participă financiar la realizarea unor obiective precum grădinițe, creșe, parcuri, piațete, poduri sau bretele de descărcare.

Atacul politic se mută și spre CSM Iași 2020

De aici, atacul politic se mută și spre CSM Iași 2020. PNL reclamă modul în care Vlad Ciobanu, secretarul general al PSD Iași, ar fi fost angajat la clubul sportiv, fără ca o astfel de decizie să fi fost supusă aprobării Consiliului de Administrație.

Consilierul județean PNL Eduard Boz, membru în Consiliul de Administrație, afirmă că nu a fost informat despre condițiile și criteriile acestei angajări și amenință cu blocarea voturilor privind bugetul CSM până la clarificarea situației. „Sinecurile PSD-iste trebuie oprite!” este mesajul politic transmis de liberali, care acuză o lipsă de transparență și cer retragerea angajării contestate.

În paralel, liderul grupului PNL din Consiliul Local, Ciprian Bostan, a cerut un plan pentru digitalizarea serviciilor de urbanism și, mai ales, un buget pentru realizarea unui nou PUG al municipiului Iași.

Astfel, disputa dintre PNL și administrația Chirica intră într-o nouă etapă: PUZ-uri controversate, dezvoltare imobiliară, trafic, infrastructură, acuzații privind angajările la CSM și lupta pentru controlul direcției în care se dezvoltă Iașul. Carmen DEACONU