Iașul are nevoie disperată de profesori! Mii de posturi vacante, din colegiile de elită până în cele mai izolate sate

Școala ieșeană intră într-o etapă dificilă, cu o problemă uriașă ascunsă în listele oficiale: 1.644 de posturi și catedre sunt vacante în unități de învățământ din municipiu și din județ, de la colegii de top și licee tehnologice până la grădinițe, școli gimnaziale și unități profesionale din mediul rural.

Lista este atât de lungă și de diversă încât conturează o adevărată hartă a deficitului de personal din educația ieșeană. Nu lipsesc doar profesori de matematică, fizică sau limbi străine. Sunt căutați educatori, învățători, profesori de informatică, psihologie, educație tehnologică, specialiști pentru învățământul special, dar și cadre pentru mecanică, agricultură, construcții, industrie alimentară sau instruire practică.

În municipiul Iași, fenomenul este vizibil chiar în instituțiile cu cea mai mare reputație. La Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” apar numeroase poziții pentru educație timpurie, învățământ primar, matematică, fizică, engleză, franceză, germană, română, latină, psihologie și sociologie.

La Palatul Copiilor Iași, nevoia de personal se extinde într-o zonă cu totul diferită: jurnalism, șah, tenis de masă, teatru de păpuși, dans popular, studii europene și instrumente muzicale tradiționale. La Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, lista cuprinde canto, muzică instrumentală, corepetiție, dans, muzică de cameră, ansamblu coral și orchestral, pictură și restaurare.

Nici marile colegii nu sunt ocolite!

La „Emil Racoviță”, „Mihai Eminescu”, „Vasile Alecsandri”, dar și la alte licee de prestigiu apar posturi disponibile la fizică, chimie, biologie, limbi străine, economie, psihologie, sociologie și alte discipline.

Fizica este una dintre disciplinele care se repetă obsesiv în listă. La fel matematica, informatica și educația tehnologică. Semnalul este important: exact materiile care formează baza pregătirii științifice și tehnice au nevoie în continuare de profesori.

Și mai spectaculoasă este situația din învățământul tehnologic. La licee și colegii din Iași, Pașcani, Hârlău, Miroslava sau alte localități sunt disponibile posturi pentru mecanică, electronică și automatizări, electrotehnică, construcții, transporturi, industrie alimentară, protecția mediului și pregătire practică.

Aici se află una dintre marile contradicții ale sistemului: România vorbește permanent despre lipsa forței de muncă, însă chiar școlile care ar trebui să formeze viitorii muncitori calificați caută profesori care să-i pregătească.

În unele școli rurale, lista este impresionantă raportat la dimensiunea comunității

Adevărata bombă apare însă atunci când harta este extinsă în județ.

În Miroslava, Holboca, Tomești, Rediu, Valea Lupului, Popricani, Hârlău, Răducăneni, Târgu Frumos, Pașcani, Belcești, Șipote, Gorban, Dolhești, Scobinți, Crucea, Butea, Costuleni, Moțca, Vânători, Zmeu și numeroase alte localități există posturi vacante la diverse discipline.

În unele școli rurale, lista este impresionantă raportat la dimensiunea comunității. Apar simultan posturi de fizică, chimie, informatică, matematică, limbi străine, educație muzicală, educație plastică, educație tehnologică și învățământ primar. În alte localități, problema este concentrată în special asupra educatorilor și învățătorilor.

Educația timpurie este un alt mare punct vulnerabil. Posturile de educator sau profesor pentru educație timpurie apar în numeroase localități, inclusiv în zone periurbane aflate în dezvoltare accelerată. Miroslava, Holboca, Tomești sau Lunca Cetățuii sunt exemple de comunități în care presiunea pe rețeaua educațională se vede inclusiv în necesarul de personal.

Iar în învățământul special există o nevoie aparte. La Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” din Iași sunt disponibile posturi de profesor-educator și psihopedagogie specială, iar la unitatea specială din Pașcani apar mai multe poziții similare. Sunt specializări unde lipsa unui cadru didactic nu înseamnă doar o problemă administrativă, ci poate afecta direct sprijinul acordat unor copii vulnerabili.

Iașul caută profesori peste tot…

Orașul are nevoie de specialiști. Liceele tehnologice au nevoie de instructori și profesori de profil. Școlile rurale au nevoie de cadre pentru discipline de bază. Grădinițele caută educatori. Învățământul special caută specialiști. Iar aceste goluri trebuie acoperite înainte ca elevii să intre în clase.

Trebuie făcută însă o precizare importantă: nu toate pozițiile din listă înseamnă automat posturi complete, permanente sau titularizabile. Unele pot reprezenta fracțiuni de normă sau situații specifice mobilității personalului. Dar amploarea și diversitatea listării nu pot fi ignorate.

În spatele fiecărei poziții vacante se află o clasă, o grupă, un laborator, un atelier sau un copil care are nevoie de un profesor.

Iar dacă lista rămâne la fel de lungă, criza nu va mai putea fi numită simplă „mobilitate a personalului”. Va fi, pur și simplu, criza oamenilor din școala ieșeană.

Carmen DEACONU