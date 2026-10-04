Iașul devine capitala alimentației vegetale. Palatul Culturii, epicentrul unui festival spectaculos

Iașul se pregătește pentru un eveniment care promite să schimbe modul în care privim alimentația, sănătatea și stilul de viață sustenabil. În perioada 10–11 octombrie 2026, Palatul Culturii va găzdui cea de-a treia ediție a Plant Based Fest, festivalul dedicat alimentației vegetale, inovației, sănătății și unui mod de viață responsabil.

Organizat de Asociația Vegania, evenimentul aduce în același loc antreprenori, producători, branduri internaționale, reprezentanți ai mediului neguvernamental și administrației publice, sub mesajul „Alimentație • Wellbeing • Inovație • Comunitate”.

Festivalul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Camera de Comerț și Industrie Iași, bizz.club Iași, Fabricat în RO, Sinaps și Inception Labs, cu sprijinul unor parteneri din industrie precum Naturli', Verdino, Nordic Food, Beyond Meat, Oatly!, Iezeress, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BioSuperFoods și VIVA FM.

Două zile în care gustul se întâlnește cu inovația

Cea de-a treia ediție promite o experiență dedicată atât celor deja pasionați de alimentația vegetală, cât și celor care vor să descopere alternative noi și soluții pentru un stil de viață mai sănătos și mai sustenabil.

Vizitatorii vor putea participa la show-uri gastronomice și degustări și vor descoperi produse 100% vegetale de la branduri românești și internaționale. Festivalul își propune astfel să demonstreze că alimentația vegetală poate însemna nu doar alegeri responsabile, ci și diversitate, creativitate și gust.

În zona expozițională, producători și antreprenori vor prezenta produse și soluții orientate către alimentație, sănătate și protejarea mediului.

Plant Based Fest nu se limitează însă la gastronomie. Evenimentul își propune să creeze un adevărat punct de întâlnire pentru comunitatea interesată de sustenabilitate și inovație.

O componentă importantă va fi dedicată networkingului și inovației în afaceri, oferind oportunități de conectare între lideri din industrie, companii locale, investitori și consumatori preocupați de un stil de viață responsabil.

Carmen DEACONU