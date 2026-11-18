* județul are deja aprobate 66 de proiecte Erasmus+, în valoare de 4,29 milioane de euro, pentru anul școlar 2026–2027 * un nou apel european, cu un buget de 5,36 miliarde de euro, deschide oportunități suplimentare pentru școli, universități și profesori

Iașul se află printre județele cu rezultate importante în atragerea fondurilor europene pentru educație. În 2026, instituțiile de învățământ ieșene au obținut finanțări de 4.289.166 de euro pentru 66 de proiecte Erasmus+, potrivit Inspectoratului Școlar Județean. Comisia Europeană lansează o nouă rundă de finanțări pentru 2027, cu accent pe pregătirea profesorilor, dezvoltarea competențelor elevilor și colaborarea dintre școli și angajatori.

Din cele 61 de instituții ieșene implicate în accesarea fondurilor Erasmus+ în 2026, 58 sunt unități de învățământ. Celelalte trei sunt Inspectoratul Școlar Județean, Casa Corpului Didactic și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Proiectele finanțate permit mobilități internaționale pentru elevi și profesori, stagii de practică, cursuri și schimburi de experiență.

De la școlile din Iași la cele din mediul rural

Printre beneficiarii finanțărilor aprobate în 2026 se numără Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”, cu aproape 227.000 de euro cumulat pentru două componente de mobilitate, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, cu peste 193.000 de euro, și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, cu peste 117.000 de euro. Pe lista instituțiilor finanțate apar și școli din Miroslava, Plugari, Lețcani, Comarna, Răducăneni, Hălăucești și Podu Iloaiei. Prezența unităților din mediul rural arată că accesarea fondurilor europene nu este rezervată exclusiv colegiilor din municipiu.

Noul apel Erasmus+ 2027 pune la dispoziție, la nivel european, 23,3 milioane de euro pentru parteneriatele de dezvoltare școlară și 37,5 milioane pentru Academiile Erasmus+ destinate profesorilor. Proiectele școlare vor urmări îmbunătățirea rezultatelor la citire, matematică, științe, competențe digitale și educație civică. Sunt eligibile inițiativele care identifică timpuriu dificultățile de învățare și oferă sprijin elevilor cu rezultate slabe.

Academiile Erasmus+ vor include obligatoriu activități de mentorat și sprijin pentru profesorii debutanți. Finanțarea maximă poate ajunge la 1,5 milioane de euro pentru un proiect desfășurat pe trei ani.

Universitățile ieșene, parteneri în proiecte de sute de mii de euro

Și mediul universitar ieșean are experiență în accesarea acestor fonduri. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a raportat pentru 2025 un total de 2.538 de mobilități Erasmus+, dintre care 1.460 au vizat plecări în străinătate și 1.078 sosiri ale studenților și personalului universitar din alte țări.

În același an, universitatea a depus 38 de candidaturi pentru proiecte Erasmus+ și a obținut aprobarea a cinci proiecte de cooperare. Printre acestea se află SustainEd, un parteneriat internațional coordonat de UAIC, cu un buget total de 400.000 de euro.

Pentru 2027, o miză importantă o reprezintă colaborarea dintre educație și economie. Centrele de excelență profesională beneficiază de 74,5 milioane de euro, iar Alianțele pentru inovare, de 70 de milioane. Liceele tehnologice, universitățile și companiile ieșene pot construi parteneriate pentru pregătirea elevilor și studenților în domenii cerute pe piața muncii.