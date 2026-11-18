Sarabanda inconștienților de la volan continuă pe drumurile din județul Iași! Alcool din belșug, permis de conducere inexistent și fuga de poliție! Trei bărbați, cu vârste între 36 și 48 de ani, au fost prinși de polițiști în doar două zile, după ce s-au urcat băuți la volan. Valorile înregistrate la etilotest sunt alarmante: 0,76, 0,91 și 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat!

Primul caz a fost descoperit pe 17 noiembrie, în comuna Bârnova. Un bărbat de 40 de ani conducea nestingherit, deși nu deținea permis pentru nicio categorie de vehicule. Verificările polițiștilor de la Secția 1 Rurală Iași au scos la iveală și motivul pentru care șoferul mirosea puternic a alcool: aparatul etilotest a indicat 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acum are dosar penal atât pentru conducere fără permis, cât și pentru conducere sub influența alcoolului.

Al doilea individ, în vârstă de 48 de ani, a intrat în scenă la Bălțați. Pe 17 noiembrie, un localnic a sunat la 112 după ce a constatat că mașina sa, parcată în fața locuinței, fusese lovită de un alt autoturism. Polițiștii din Târgu Frumos l-au identificat pe conducătorul auto, iar testarea a scos la iveală o valoare halucinantă: 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat! Accident cu pagube materiale și un șofer care pare să fi confundat șoseaua cu cârciuma!

Nici noaptea nu a fost mai liniștită. Pe 18 noiembrie, în jurul orei 02:18, pe DJ 249A, în comuna Holboca, un șofer de 36 de ani a ignorat semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor. Agenții au pornit în urmărirea autoturismului, cu semnalele acustice și luminoase pornite. După ce a fost oprit, bărbatul a fost testat: 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat!

Toți trei au fost conduși la unități medicale pentru recoltarea probelor biologice, care vor stabili alcoolemia în sânge.

Trei cazuri, trei șoferi și aceeași inconștiență periculoasă! Până când vor continua asemenea aventuri pe șosele, cu viețile celorlalți participanți la trafic puse în pericol de indivizi care confundă volanul cu paharul? Andrei TURCU