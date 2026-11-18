* spectacolul ieșean ajunge pe 22 noiembrie în orașul natal al lui Oscar Wilde * reprezentația, în limba română și cu supratitrare în engleză, face parte din evenimentele dedicate Zilei Naționale a României

Povestea lui Oscar Wilde ajunge acasă prin actorii din Iași. „Uriașul egoist”, montarea Teatrului pentru Copii și Tineret „Luceafărul”, va fi prezentat duminică, 22 noiembrie, de la ora 14.00, la Axis Ballymun Arts Centre din Dublin.

Un uriaș, un zid și o grădină fără primăvară

Ambasada României în Irlanda organizează reprezentația în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale. Accesul este gratuit, pe bază de rezervare. Spectacolul va fi jucat în română, cu supratitrare în engleză.

Regizorul Radu Nica a transformat povestirea lui Oscar Wilde într-o montare pentru întreaga familie. Dramatizarea îi aparține Danielei Șilindean, costumele sunt semnate de Cristina Milea, coregrafia de Florin Fieroiu, iar muzica de Vlaicu Golcea. Pe scenă vor urca Claudiu Gălățeanu, Alex Iurașcu, Ioana Iordache, Aurelian Diaconu, George Cocoș, Ioana Corban, Camelia Dilbea și Beatrice Volbea.

Povestea vorbește despre singurătatea adusă de egoism și despre o grădină din care dispare primăvara odată cu alungarea copiilor. Regizorul Radu Nica explică: „Uriașul egoist vorbește despre felul în care zidurile ridicate din egoism și dorință de posesie pot alunga bucuria și frumusețea din viețile noastre, dar și despre puterea transformatoare a generozității și a comuniunii. Scrisă de Wilde pentru cei doi fii ai săi – Cyril și Vyvyan, este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale genului din literatura universală și o operă clasică a literaturii de limbă engleză pentru copii și adolescenți. Povestea e, pe cât de simplă, pe atât de revelatoare pentru destinul uman: după ce Uriașul se întoarce dintr-o vizită nu tocmai satisfăcătoare la prietenul său, căpcăunul din Cornwall, ia hotărârea să-i gonească definitiv pe copiii care se jucau în grădina sa, pe care o împrejmuiește cu un zid înalt. Nu s-a gândit însă că zidul va ține departe nu doar oaspeții indezirabili, ci și soarele, primăvara și căldura”.

De la premiile din România la scena din Irlanda

Producția a câștigat Marele Premiu și Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul Gulliver de la Galați și a fost prezentată la festivaluri din Constanța, Iași și Suceava. Înaintea deplasării la Dublin, spectacolul adunase deja mii de spectatori, potrivit teatrului.

Turneul are și o miză simbolică: o trupă românească interpretează un text al lui Oscar Wilde tocmai în capitala Irlandei, locul de naștere al scriitorului. Managerul Teatrului Luceafărul, teatrologul Oltița Cîntec, subliniază dimensiunea culturală a acestei întâlniri:

„Participarea Teatrului Luceafărul la Dublin subliniază simbolic legătura dintre literatura irlandeză și teatrul românesc, capacitatea artelor de a aduce în atenție problematici general umane și de a conecta oamenii. Formă de artă vie, arta scenică este un ambasador esențial al culturii române, al imaginii României în lume. Echipa noastră și-a asumat internaționalizarea activității creative, atât prin invitarea unor artiști din străinătate, coproducții cu SUA, Polonia, Austria, Germania etc., cât și prin participări la manifestări de gen dincolo de granițe. Această dimensiune evidențiază calitatea și amplitudinea actului artistic, reafirmă dimensiunea culturală a Iașului, al cărui nume se face astfel și mai cunoscut. Parafrazând subtextul din Uriașul egoist, zidurile și izolarea nu sunt caracteristice artei care vorbește dincolo de context și limbi naționale, care ia parte la dialogul european al valorilor”.

Conducerea teatrului anunță că toate locurile au fost rezervate.

Maura ANGHEL