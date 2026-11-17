Municipalitatea ieșeană pregătește o amplă campanie de înfrumusețare a orașului, cu peste 1,2 milioane de flori și mii de arbori, arbuști și plante decorative. Materialul săditor provine din producția proprie a Servicii Publice Iași SA, care susține că, după opt ani de activitate la baza de la Valea Adâncă, poate asigura necesarul orașului fără achiziții din surse externe.

Cifrele anunțate pentru această toamnă sunt impresionante: 628.163 de flori, 311.810 flori bienale și 268.050 de bulbi vor ajunge în parcuri, scuaruri, platbande și alte spații verzi. Lor li se adaugă 6.347 de arbori foioși – printre care tei, stejari, arțari, frasini și paltini – și 1.464 de arbori rășinoși, precum tuia, molidul și bradul.

Planul include și 9.425 de arbuști foioși, 4.109 arbuști rășinoși, 4.200 de plante perene și 2.376 de trandafiri. În paralel, municipalitatea anunță amenajarea cu gazon de tip rulou a unei suprafețe de 74.395 de metri pătrați. Alte 145.328 de metri pătrați de spații verzi vor fi amenajate și (re)însămânțate.

În spatele acestei producții se află sera de la Valea Adâncă, întinsă pe 5.400 de metri pătrați în spații protejate și 10.000 de metri pătrați de teren deschis. Aici se produc anual, în medie, 1,5 milioane de plante floricole. Pepiniera dendrologică ocupă peste 18 hectare și furnizează aproximativ 16.000 de puieți de arbori, arbuști și trandafiri în fiecare an.

Potrivit Servicii Publice Iași SA, producția proprie permite continuarea programului de plantări și modernizare a spațiilor verzi din oraș, fără dependență de furnizori externi. Carmen DEACONU