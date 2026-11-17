Descoperire extrem de periculoasă în comuna Popricani, județul Iași! Nu mai puțin de 60 de bombe de aruncător, calibrul 82 mm, au fost găsite pe un teren agricol, după efectuarea unor lucrări. Munițiile provin, cel mai probabil, din perioada conflictelor armate și pot reprezenta un risc major de explozie.

Vechimea nu le face mai puțin periculoase. Specialiștii avertizează că munițiile rămase neexplodate își pot păstra potențialul letal chiar și după zeci de ani petrecuți în pământ, iar manipularea lor poate provoca tragedii.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași le transmite cetățenilor să nu atingă, să nu ridice și să nu mute astfel de obiecte. Este interzisă lovirea, tăierea, demontarea sau introducerea lor în foc.

În cazul unei asemenea descoperiri, lucrările agricole trebuie oprite imediat, iar persoanele din zonă trebuie să se îndepărteze și să avertizeze cu prudență pe cei din apropiere. Descoperirea trebuie anunțată de urgență la 112, iar indicațiile autorităților trebuie respectate întocmai.

Pompierii militari recomandă prudență maximă în timpul lucrărilor agricole, în special pe terenurile unde pot exista muniții rămase din vechile conflicte. O simplă atingere sau manevrare necorespunzătoare poate avea consecințe dramatice. Andrei TURCU