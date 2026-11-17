Primăria Iași pregătește modificarea tarifelor practicate de Salubris SA, iar lista include sume importante pentru colectarea gunoiului, evacuarea molozului rezultat din renovări și ridicarea mobilierului vechi. Proiectul de hotărâre a fost publicat pe 13 noiembrie și se află în dezbatere publică.

Cele mai importante tarife îi vizează pe ieșenii care își renovează locuințele sau vor să scape de obiectele voluminoase. Pentru deșeurile provenite din construcții și renovări, tariful propus pentru populație este de 128,77 lei/metru cub, fără TVA. Din această sumă, 83,56 lei reprezintă colectarea și transportul, iar 45,21 lei tratarea deșeurilor.

Nici mobilierul vechi nu va putea fi evacuat fără costuri. Pentru colectarea și gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv mobilă și saltele, tariful propus ajunge la 154,59 lei/metru cub, fără TVA.

Și gunoiul menajer apare în noua grilă de tarife. Pentru deșeurile reciclabile este prevăzut un cost de 3,69 lei/persoană/lună, în timp ce pentru deșeurile reziduale suma propusă este de 13,47 lei/persoană/lună. Atenție însă: acestea sunt componente ale costului serviciului, nu factura finală lunară achitată de fiecare ieșean.

Proiectul include și tarife consistente pentru curățenia stradală: 376,36 lei/oră pentru măturatul mecanizat al carosabilului și 235,17 lei/oră pentru curățarea mecanizată a trotuarelor.

Modificările vizează inclusiv serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, cu tarife propuse de 127,44 lei pentru capturarea unui câine fără substanțe stupefiante și 167,63 lei atunci când sunt administrate asemenea substanțe.

Noile tarife ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă numai dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local Iași. Până atunci, documentul se află în etapa de transparență decizională.

Carmen DEACONU