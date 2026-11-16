După 20 de ani de promisiuni, Suceava și Harghita sunt mai aproape cu 92 de kilometri!

Un proiect despre care se vorbea încă de când actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, era în clasa întâi a ajuns, în sfârșit, la linia de sosire. Modernizarea drumului județean DJ 174C Panaci - Bilbor a fost recepționată, după o investiție de aproximativ 42,97 milioane de lei.

Noua legătură rutieră poate reduce cu aproximativ 92 de kilometri distanța dintre Vatra Dornei și Toplița, deschizând perspective importante pentru turismul și economia zonei Dornelor.

Pe teritoriul județului Suceava au fost modernizați 2,837 kilometri de drum, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală – etapa a II-a și de la bugetul Consiliului Județean.

Gheorghe Șoldan susține că a preluat proiectul în 2024, când lucrările erau realizate în proporție de aproximativ 30%, iar constructorul a reușit să execute restul de 70% într-un interval de aproximativ un an și jumătate.

Dar există și o veste care mai temperează entuziasmul. Partea din județul Harghita nu este încă finalizată. Președintele CJ Suceava afirmă că a discutat cu omologul său, care a promis că asfaltările vor începe anul viitor și că lucrările vor fi duse la bun sfârșit. „Este un drum extraordinar de frumos, cu o priveliște extraordinară, un drum atât turistic, cât și de utilitate pentru cei care vor să scurteze distanța”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Așadar, Suceava și Harghita sunt la un pas de o conexiune rutieră modernizată integral, care ar putea transforma radical accesul către această zonă montană și ar putea da un impuls turismului din nordul țării. Ecaterina VICOL