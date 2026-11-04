Autostrada A7 Bacău – Pașcani se apropie de un nou prag!

* Lotul 1 a ajuns la 77%, iar muncitorii montează parapetele la nodul rutier Filipești – Onișcani

Lucrările pe Autostrada A7 Bacău – Pașcani avansează, iar pe primul lot, Săucești – Trifești, constructorul UMB se concentrează în această perioadă asupra amenajării nodurilor rutiere și montării parapetelor metalice. Imagini surprinse în zona nodului Filipești – Onișcani arată intervențiile pentru instalarea parapetelor mediane și marginale, în timp ce stadiul fizic de execuție a ajuns la 77%, potrivit DRDP Iași.

Lotul 1 are o lungime de 30,3 kilometri și este cel mai avansat dintre cele trei tronsoane ale Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Pe traseu sunt construite trei noduri rutiere esențiale: Bacău Nord, în zona Săucești, care asigură legătura cu Varianta de Ocolire a municipiului Bacău, Filipești, în zona Onișcani, cu descărcare spre DN2, și Roman Sud, în apropiere de Secuienii Noi.

Proiectul este unul complex și presupune realizarea a 34 de poduri și pasaje, precum și a unui viaduct cu o lungime impresionantă de 567 de metri.

Contractul, în valoare de 1,638 miliarde de lei fără TVA, a fost semnat la 6 martie 2023 cu asocierea Spedition UMB – Tehnostrade SRL – SA & Pe Construct SRL. Finanțarea lucrărilor prin PNRR a fost asigurată până la 31 august 2026, iar continuarea investiției depinde de identificarea și asigurarea resurselor financiare necesare.

La începutul lunii octombrie, directorul general CNAIR, Cristian Pistol, avertiza că deschiderea circulației pe acest tronson în 2026 depinde atât de finanțare, cât și de condițiile meteorologice din următoarele luni.

Celelalte două loturi sunt în urmă! Pe tronsonul 2, Trifești – Gherăești, progresul fizic a depășit 60%, în timp ce pe lotul 3, Mircești – Pașcani, cu o lungime de 28,09 kilometri, lucrările au trecut de 55%.

Primul lot rămâne, astfel, cel mai avansat tronson al autostrăzii care va lega Bacăul de Pașcani. Daniel BACIU