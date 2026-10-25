* aproape șase hectare de terenuri dintre blocurile Iașului urmează să fie transformate în locuri de joacă și zone de relaxare * cele mai mari investiții sunt prevăzute în Dacia, Podul de Piatră și Țesătura

Administrația locală pregătește o investiție de peste 37 de milioane de lei pentru reamenajarea unor terenuri degradate dintre blocuri. Proiectul „Iașul de după blocuri este orașul nostru” cuprinde șase amplasamente din cartierele Alexandru cel Bun, Dacia, Podul de Piatră, Țesătura, Cantemir și CUG. În total, 57.643 de metri pătrați ar urma să fie transformați în spații verzi, locuri de joacă și zone de relaxare. Documentația de achiziție indică o valoare estimată a lucrărilor de 37.272.769 de lei, fără TVA.

Dacia primește cea mai mare suprafață

Cea mai amplă intervenție este prevăzută în cartierul Dacia, pe strada Sarmisegetuza, în zona blocurilor R11–R12, Q4–Q8, B2, DA14–DA19 și R8–R13. Vor fi reamenajați 21.584 de metri pătrați, adică peste 37% din suprafața totală a proiectului. În Podul de Piatră, pe bulevardul Regele Ferdinand I al României, în apropierea blocurilor B1–B6, investiția acoperă 12.410 metri pătrați. Alte 11.135 de metri pătrați sunt incluși în zona Țesătura, pe bulevardul Regele Mihai I al României, lângă blocul I1.

În Alexandru cel Bun, pe strada Bistrița, între blocurile A1–A8, vor fi amenajați 5.105 metri pătrați. Cartierul Cantemir beneficiază de o intervenție pe 4.605 metri pătrați, în zona blocurilor C2–Q2 de pe șoseaua Națională. În CUG, pe aleea Tudor Neculai, în apropierea blocurilor 937–939, proiectul vizează 2.804 metri pătrați.

Betonul dispare, apar alei și locuri de joacă

Lucrările prevăzute în documentația tehnică includ îndepărtarea resturilor de beton, amenajarea aleilor pietonale, plantarea arborilor și arbuștilor ornamentali, precum și refacerea zonelor înierbate. Spațiile vor fi dotate cu bănci, pergole, coșuri de gunoi și mobilier urban rezistent la vandalism.

Sunt prevăzute locuri de joacă pentru copii, dar și zone de odihnă și socializare, inclusiv spații cu mese de șah. Proiectul include sisteme de irigații și drenaj, iar o parte din apa de ploaie colectată de pe acoperișurile clădirilor învecinate ar urma să fie captată, filtrată și utilizată pentru udarea vegetației.

Parcările dintre blocuri rămân problema sensibilă

Dincolo de amenajările propuse, proiectul ridică o problemă importantă pentru locuitorii cartierelor vizate: soarta locurilor de parcare. În zonele cu blocuri construite înainte de 1989, terenurile dintre imobile sunt frecvent utilizate pentru staționarea autoturismelor, iar reorganizarea acestora poate modifica accesul și circulația în interiorul cartierelor.

Proiect european de peste 53 de milioane de lei

Contractul de execuție, estimat la 37,27 milioane de lei fără TVA, reprezintă doar o parte din investiție. Valoarea totală a proiectului a fost aprobată la 53,64 milioane de lei, inclusiv TVA. Contribuția proprie a municipalității se ridică la aproximativ 11,06 milioane de lei. Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, în baza contractului încheiat la 28 mai 2026 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Licitația pentru execuția lucrărilor a trecut prin mai multe modificări. Deși inițial fusese indicată data de 27 octombrie, anunțurile ulterioare au stabilit termenul de 12 noiembrie 2026 pentru depunerea ofertelor. Durata contractuală prevăzută este de 30 de luni.

Dan DIMA