Abandonul școlar lovește din nou Iașul: 383 de elevi au părăsit școala într-un singur an

Sute de elevi din județul Iași au abandonat școala în anul școlar 2025–2026, iar cifrele arată o realitate dură: copiii din mediul rural sunt de departe cei mai afectați. Din cele 383 de cazuri raportate, 291 provin din sate, adică aproximativ 76% din total. În mediul urban au fost înregistrate 92 de cazuri. Iar cea mai mare problemă apare la gimnaziu, nivel la care abandonul școlar continuă să lovească puternic.

Datele arată că numărul total al cazurilor de abandon a scăzut față de anul școlar 2021–2022, când erau raportate 560 de cazuri. Însă reculul general nu înseamnă că problema a fost rezolvată. În ultimul an analizat, abandonul a crescut atât în mediul rural, cât și în cel urban, comparativ cu 2024–2025.

Copiii de la sate, cei mai vulnerabili

În anul școlar 2025–2026, în mediul rural au fost înregistrate 291 de cazuri de abandon, față de 263 în anul precedent. În orașe, numărul a crescut de la 62 la 92. Așadar, în timp ce satele continuă să concentreze cele mai multe cazuri, mediul urban înregistrează și el o creștere importantă.

Diferența rămâne uriașă: numărul elevilor care au abandonat școala în mediul rural a fost de peste trei ori mai mare decât cel din mediul urban. Cifrele indică o vulnerabilitate accentuată a comunităților rurale, unde accesul la sprijin educațional și condițiile de viață pot influența parcursul școlar, deși tabelul nu identifică în mod direct cauzele abandonului.

Gimnaziul, zona roșie a abandonului școlar

Cele mai multe cazuri din județul Iași au fost înregistrate la gimnaziu. În anul școlar 2025–2026, au abandonat școala 177 de elevi din mediul rural și 42 din mediul urban, în total 219 cazuri.

Situația s-a agravat față de anul anterior, când gimnaziul rural înregistra 157 de cazuri, iar cel urban, 40. Creșterea este un semnal de alarmă, mai ales că gimnaziul reprezintă o etapă esențială în parcursul educațional al copiilor.

Nici învățământul primar nu este ocolit. În mediul rural au fost raportate 67 de cazuri, iar în urban, 31. Deși numărul din rural a scăzut față de cele 89 de cazuri din 2024–2025, problema rămâne prezentă încă de la vârste fragede.

Salt îngrijorător la școlile profesionale din mediul rural

O altă evoluție care atrage atenția este cea din învățământul profesional rural. Numărul cazurilor de abandon a crescut de la 17 în anul școlar 2024–2025 la 47 în 2025–2026.

În mediul urban, au fost raportate nouă cazuri la școlile profesionale. Datele arată, astfel, că abandonul nu se limitează la ciclurile primar și gimnazial, ci afectează și traseul educațional al adolescenților care urmează o formă de pregătire profesională.

Concluzia este greu de ignorat: în județul Iași, abandonul școlar rămâne puternic concentrat în mediul rural, iar gimnaziul și școlile profesionale din sate înregistrează evoluții îngrijorătoare. Scăderea numărului total față de acum cinci ani este un progres, dar creșterile din ultimul an arată că lupta pentru menținerea copiilor în școală este departe de a fi câștigată.

Carmen DEACONU