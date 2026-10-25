Un nou succes al șahului ieșean!

Unul dintre copiii minunaţi ai Iaşului ne face, din nou, mândri, reuşind o performanţă remarcabilă. După câștigarea Superligii Naționale de șah feminin pentru senioare de către echipa CSM Iași 2020, talentata Maria Anistoroaei a obținut o nouă performanță la nivel mondial. La Campionatul Mondial de Șah pentru Copii și Juniori U7–U17, desfășurat în Spania, la Roquetas de Mar, în perioada 13–21 octombrie 2026, ea a cucerit medalia de bronz.

Eleva antrenorului Vlad Ungureanu, de la Clubul Gambitul Damei, a concurat la categoria U13 și a acumulat 7,5 puncte în cele 11 runde, în urma a șase victorii și trei remize. Medalia de aur i-a revenit sportivei Laziyabonu Komiljonova, din Uzbekistan, care a adunat la final 8,5 puncte. La această categorie au luat startul 43 de șahiste cu vârsta de până la 13 ani.

Lupta pentru podium a fost extrem de dificilă. Maria Anistoroaei ar fi putut cuceri titlul mondial dacă ar fi câștigat una dintre cele două partide pierdute, dar s-ar fi putut afla și în afara podiumului, întrucât alte patru participante au acumulat tot 7,5 puncte. Ieșeanca, pornită în „cursă” de pe poziția a 14-a în clasamentul coeficienților de rating ELO și deținătoare a titlului WCM (candidat de maestru la feminin), a obținut medalia de bronz în urma aplicării criteriilor de departajare.

Federația Internațională de Șah (FIDE) a organizat în acest an două campionate mondiale pentru copii, cu grupe de vârstă din doi în doi ani. La campionatul destinat categoriilor U7, U9, U11, U13, U15 și U17 au participat 721 de șahiști din 82 de țări.

Vasile ARHIRE