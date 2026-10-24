* Holistic Woman ajunge la Iași pe 24 octombrie * patru specialiști discută despre burnout, somn și longevitate feminină

Femeile care jonglează zilnic între carieră, familie și responsabilități personale ajung adesea să își ignore propriile nevoi. Epuizarea, tulburările de somn, anxietatea și schimbările hormonale nu mai sunt probleme individuale, ci teme importante de sănătate publică. Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 9:30, Hotel Unirea din Iași găzduiește cea de-a cincea ediție a conferinței „Holistic Woman – Femei sănătoase și fericite”, care reunește patru specialiști în medicină, psihologie și dezvoltare personală.

Oboseala femeilor, între burnout și responsabilități invizibile

Una dintre temele centrale ale conferinței este epuizarea feminină, un fenomen care depășește oboseala obișnuită de la sfârșitul unei zile. Multe femei își împart timpul între obligațiile profesionale, îngrijirea copiilor, administrarea gospodăriei și sprijinirea membrilor familiei, fără să mai găsească resurse pentru propria recuperare.

Psihologul clinician Ariadna Lungu va aborda această realitate în prezentarea „Oboseala femeilor: burnout, grija invizibilă și corpul care nu mai poate”. Discuția va urmări mecanismele prin care stresul se acumulează, influența responsabilităților emoționale asupra sănătății și semnalele care arată că organismul a ajuns la limita rezistenței.

Tema este importantă într-o societate în care suprasolicitarea feminină este adesea confundată cu puterea de a face față oricărei situații. Capacitatea de a gestiona simultan numeroase responsabilități nu exclude apariția epuizării psihice și fizice.

Somnul, un indicator al sănătății mintale și hormonale

Medicul psihiatru Florina Vîrnă, fondatoarea comunității WomenUp Society, va discuta despre legătura dintre calitatea somnului și sănătatea feminină.

Insomnia, trezirile frecvente și odihna insuficientă pot afecta concentrarea, echilibrul emoțional și funcționarea organismului. În anumite etape ale vieții, inclusiv în perioada de tranziție către menopauză, modificările hormonale pot influența semnificativ somnul.

Participantele vor afla ce presupune igiena somnului, cum se modifică nevoia de odihnă în funcție de vârstă și ce obiceiuri pot contribui la îmbunătățirea calității acestuia.

Longevitatea feminină, dincolo de numărul anilor

O altă temă importantă privește îmbătrânirea sănătoasă. Dr. Cristina Obreja va susține prezentarea „Longevitate feminină”, concentrată asupra prevenției, sănătății hormonale, nutriției și menținerii vitalității.

Discuțiile vor aborda schimbările prin care trece organismul feminin în premenopauză, menopauză și postmenopauză, dar și importanța unui stil de viață adaptat fiecărei etape.

Longevitatea nu înseamnă doar creșterea speranței de viață, ci și păstrarea autonomiei, mobilității și capacității de a desfășura activitățile cotidiene. Prevenția și identificarea timpurie a problemelor de sănătate devin, astfel, esențiale.

De la supraviețuire la echilibru personal

Cristina Mircea, facilitator de dezvoltare personală, va completa programul cu prezentarea „Puterea care hrănește. De la supraviețuire la înflorire”.

Tema urmărește felul în care femeile își construiesc rezistența în perioade dificile și modul în care pot transforma această capacitate într-o relație mai echilibrată cu propriile nevoi.

Conferința își propune să depășească formatul unor simple prezentări, oferind participante­lor posibilitatea de a dialoga cu specialiștii și de a discuta experiențe personale.

Evenimentul este organizat de dr. Cristina Obreja și Ana Maria Mitruș și continuă seria întâlnirilor Holistic Woman desfășurate anterior la București și Timișoara. Clara DIMA