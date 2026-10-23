Autostrada Iașului, blocată din nou în instanță!

* magistrații au amânat din nou atribuirea lotului de autostradă dintre Lețcani și Iași * Concelex încearcă să răstoarne atribuirea contractului de 3,93 miliarde de lei către spaniolii de la FCC * pe 13 octombrie, instanța a dispus reevaluarea ofertelor declarate câștigătoare pentru alte două sectoare: Iași - Ungheni, unde a fost desemnată câștigătoare Itinera, și Târgu Frumos - Lețcani, pentru care fusese declarată câștigătoare Danlin XXL

Disputa pentru tronsonul Letcani - Iași al Autostrăzii A8 continuă, deși contractul a fost deja semnat cu firma spaniolă FCC Construcción. Curtea de Apel București a amânat pentru 28 octombrie 2026 pronunțarea în contestația în anulare depusă de constructorul român Concelex, care încearcă să obțină desființarea unei hotărâri definitive din acest dosar.

Decizia era așteptată pe 21 octombrie, însă judecătorii au stabilit un nou termen. Miza Contractul pentru proiectarea și execuția celor 17,7 kilometri dintre Lețcani și DN24, la nord-est de Iași, are o valoare de 3,93 miliarde de lei, fără TVA.

Contractul este semnat, dar disputa nu s-a încheiat

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat contractul cu FCC Construcción pe 29 mai 2026. Constructorul spaniol a câștigat licitația la o diferență de numai 0,4 puncte față de Itinera, clasată pe locul al doilea. Concelex s-a situat pe poziția a treia și a contestat evaluarea ofertei câștigătoare.

În litigiul inițial, compania românească a reclamat aspecte legate de verificarea propunerii tehnice a FCC, justificarea prețului ofertat și accesul la documentele procedurii de achiziție.

Pe 29 iulie, Curtea de Apel București a respins plângerile, printr-o hotărâre definitivă. Concelex a deschis apoi o nouă etapă judiciară, formulând o contestație în anulare, o cale extraordinară de atac prin care solicită desființarea acelei decizii.

Instanța a amânat din nou pronunțarea

Dosarul a fost înregistrat pe 7 august, iar la termenul din 7 octombrie, judecătorii au amânat cauza pentru ca părțile să poată analiza motivele contestației în anulare.

În aceeași zi, instanța a respins o cerere de recuzare. Anterior, pe 5 octombrie, fusese admisă declarația de abținere a unui alt magistrat.

După ce pronunțarea fusese programată pentru 21 octombrie, Curtea de Apel a stabilit un nou termen: 28 octombrie 2026. Până atunci, rezultatul procedurii de atribuire rămâne cel stabilit prin hotărârea definitivă din iulie, iar contractul cu FCC este deja semnat.

Alte două tronsoane ale A8 sunt afectate de litigii

Disputa pentru Lețcani - Iași nu este singurul proces care vizează atribuirea contractelor pentru Autostrada Unirii în zona Iașului.

Pe 13 octombrie, instanța a dispus reevaluarea ofertelor declarate câștigătoare pentru alte două sectoare: Iași–Ungheni, unde a fost desemnată câștigătoare Itinera, și Târgu Frumos–Lețcani, pentru care fusese declarată câștigătoare Danlin XXL.

Situația tronsonului Lețcani–Iași este însă diferită: contractul a fost deja semnat, iar plângerile inițiale împotriva atribuirii au fost respinse definitiv. O eventuală soluție favorabilă Concelex în contestația în anulare ar putea schimba situația juridică, însă rezultatul acestei căi extraordinare de atac nu este încă cunoscut.

Cei 17,7 kilometri sunt considerați o secțiune importantă a Autostrăzii A8 în apropierea municipiului Iași, urmând să aibă și rolul unei variante ocolitoare nordice. Următoarea dată-cheie în disputa pentru contractul de 3,93 miliarde de lei este 28 octombrie.

Daniel BACIU