Drumurile județene cer bani în plus! Ce sectoare din Iași apar în noul program de reparații

Drumurile județene din Iași au nevoie de intervenții suplimentare, iar Consiliul Județean pregătește noi bani pentru reparații. Gropile, asfaltul crăpat și porțiunile de carosabil degradate au dus la propunerea de suplimentare a bugetului de întreținere cu 449.200 de lei, potrivit documentației privind modificarea programului de lucrări pentru anul 2026.

Banii sunt împărțiți între intervenții pe un drum din zona Iașului, ajustarea costurilor pentru un sector pietruit și achiziția de materiale necesare reparațiilor realizate în regie proprie.

Aproape 300.000 de lei pentru drumul Iași - Rediu Aldei

Cea mai mare suplimentare individuală vizează drumul județean DJ 282G, pe sectorul limita municipiului Iași–Rediu Aldei, între kilometrii 2+550 și 9+200. Pentru plombări și eliminarea burdușirilor sunt prevăzuți încă 275.000 de lei, cu TVA, pentru o suprafață de intervenție de 4.000 de metri pătrați.

Documentația arată că suma inițială alocată lucrărilor de plombare și eliminare a burdușirilor trebuie majorată, în contextul degradărilor identificate pe drumurile aflate în administrarea Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași.

Alți bani pentru drumul Mădârjac–Bojila și materiale de reparații

O altă suplimentare, de 42.200 de lei, este prevăzută pentru actualizarea prețului lucrărilor de întreținere a drumului pietruit DJ 282E, pe sectorul Mădârjac–Bojila, la limita UAT Țibana. Tronsonul menționat în documentație are aproximativ 4,5 kilometri.

În plus, programul ar urma să primească 132.000 de lei pentru materiale folosite la reparațiile curente efectuate în regie proprie. Lista include beton semiumed pentru montarea indicatoarelor rutiere, mastic bituminos pentru colmatarea rosturilor și fisurilor, precum și mixtură asfaltică stocabilă.

Bugetul de reparații urcă

Prin modificările propuse, suma alocată întreținerii carosabilului asfaltat prin plombări și eliminarea burdușirilor ar crește cu 275.000 de lei, iar cea pentru întreținerea drumurilor pietruite cu 42.200 de lei. Fondurile destinate materialelor pentru reparații curente ar urma să fie majorate cu încă 132.000 de lei.

Documentația invocă degradările constatate pe drumurile județene și obligația administratorului de a menține infrastructura rutieră în condiții de siguranță și confort pentru participanții la trafic.

Daniel BACIU