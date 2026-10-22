Furnizarea agentului termic ar urma să fie reluată chiar astăzi, după o intervenție care s-a prelungit pe parcursul întregii nopți. Transformatorul închiriat de la Delgaz Grid a fost montat, iar probele instalațiilor decurg bine, potrivit autorităților locale.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că repornirea sistemului se va face treptat, pentru a evita șocurile de presiune și variațiile bruște de temperatură care ar putea afecta instalațiile. Primele etape ale încărcării sistemului sunt programate începând cu ora 15:00, urmând ca operațiunile să continue pe parcursul nopții.

„S-a finalizat și montarea transformatorului adus în seara trecută, s-a lucrat toată noaptea la el. Deja a început amorsarea instalațiilor chimice, cele care prepară apa dedurizată ce va fi introdusă în sistemul de încălzire, s-au amorsat punctele termice, temperatura pe tur în momentul de față este 35 de grade”, a declarat primarul.

Edilul a precizat că încărcarea rețelei se face progresiv, iar reluarea furnizării căldurii este așteptată în cursul zilei de astăzi. Asta nu înseamnă însă că toate apartamentele vor primi simultan agent termic: alimentarea va avansa etapizat, pe măsură ce instalațiile sunt repuse în funcțiune.

Transformatorul a fost montat după o noapte de intervenții

Incendiul izbucnit la postul electric de alimentare al CET a lăsat fără apă caldă și căldură numeroși consumatori racordați la sistemul centralizat. Pentru remedierea situației, echipele tehnice au lucrat inclusiv pe timpul nopții, iar montarea transformatorului de la Delgaz Grid a reprezentat un pas esențial pentru reluarea operațiunilor.

Înainte ca agentul termic să ajungă din nou în locuințe, instalațiile trebuie pregătite și încărcate în condiții controlate. Autoritățile spun că, până în acest moment, probele au evoluat favorabil.

Mii de apartamente, în așteptarea căldurii

La sistemul centralizat de termoficare sunt racordate aproximativ 22.000 de apartamente, aproape 140 de instituții publice și peste 170 de agenți economici.

Primarul Mihai Chirica a mai anunţat că asociaţiile de proprietari vor fi contactate de reprezentanţii care gestionează punctele de alimentare din cartiere, pentru a verifica instalaţiile interioare. Locatarii sunt sfătuiţi să se asigure că vanele şi robinetele sunt închise, în special în cazul instalaţiilor de apă caldă la care presiunea nu a permis anterior alimentarea etajelor superioare.

Reluarea furnizării se va face progresiv, astfel că încălzirea locuinţelor nu va începe simultan în toate cartierele.

După orele de așteptare provocate de avaria de la CET, ieșenii ar putea începe să simtă din nou căldura în calorifere. Revenirea la normal nu va fi însă instantanee, ci va depinde de ritmul în care sistemul va fi încărcat și de evoluția operațiunilor tehnice.

Anunțul autorităților aduce speranța că episodul de frig provocat de incendiul de la postul electric se apropie de final. Primul prag este programat pentru ora 15:00, iar încărcarea instalațiilor va continua pe tot parcursul nopții. Carmen DEACONU, Laura RADU