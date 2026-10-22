Probleme la Vama Siret, după alertele de drone! DN 2, restricționat

Haos la frontiera României cu Ucraina! Coloanele de autotrenuri formate în zona Vămii Siret au ajuns să afecteze serios circulația rutieră, iar autoritățile au fost nevoite să impună restricții temporare pe DN 2. În spatele blocajului se află și situația de securitate de pe teritoriul ucrainean, unde alertele de drone au dus, în anumite intervale, la întreruperea temporară a activităților de control la frontieră.

Aglomerația pune presiune atât pe transportatorii care așteaptă să treacă în Ucraina, cât și pe șoferii care circulă prin nordul județului Suceava. Întârzierile se pot prelungi deoarece reluarea controalelor nu înseamnă automat și dispariția cozilor: autoritățile ucrainene trebuie să preia, treptat, camioanele acumulate în așteptare.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, personalul și arterele de control de la Punctul de Trecere a Frontierei Siret au fost suplimentate, până la limita permisă de infrastructura existentă. Sunt folosite și stații mobile de control, iar autoritățile române mențin legătura cu structurile de frontieră din Ucraina.

Cu toate acestea, fluidizarea traficului depinde și de condițiile operative de pe partea ucraineană. Atunci când alertele aeriene impun oprirea temporară a activităților, preluarea automarfarelor încetinește sau se suspendă, iar cozile continuă să crească pe partea românească.

DN 2, restricționat între Bălcăuți și Siret! Șoferii, trimiși pe DJ 291A

Efectele blocajului se resimt și pe șoselele din zonă. Pentru a gestiona coloanele de autotrenuri, traficul de pe DN 2, pe sensul Siret – Suceava, a fost restricționat pe sectorul dintre Bălcăuți și intrarea în orașul Siret.

Circulația este dirijată temporar pe DJ 291A, măsura fiind instituită miercuri, 21 octombrie, la solicitarea IPJ Suceava – Serviciul Rutier, potrivit informării transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași.

„Pe fondul coloanelor de autotrenuri formate în Vama Siret, traficul de pe DN 2 din direcția Siret – Suceava, între Bălcăuți și intrarea în orașul Siret, a fost restricționat și dirijat pe DJ 291A”, a transmis DRDP Iași, care le cere conducătorilor auto să respecte noile reguli de circulație.

Deocamdată, nu a fost anunțat un termen exact pentru ridicarea restricțiilor. Revenirea la circulația normală depinde de evoluția cozilor și de ritmul în care camioanele vor putea fi preluate la frontieră.

Andrei TURCU