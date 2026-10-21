Rețineri în dosarul traficului de minori de la Iași

* patru au fost reținute, inclusiv o femeie, iar doi minori de 16 și 17 ani au ajuns sub control judiciar!

Descinderi și măsuri judiciare într-un dosar extrem de grav de trafic de minori, instrumentat la Iași! Patru persoane, o femeie și trei bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 32 de ani, au fost reținute de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași. În același dosar, alte două persoane, minore de 16 și 17 ani, au fost plasate sub control judiciar.

Toate cele șase persoane sunt cercetate pentru trafic de minori, într-o anchetă care vizează recrutarea și exploatarea sexuală a unor victime vulnerabile, aflate în plasament în același centru de asistență socială.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut în perioada septembrie 2025 – octombrie 2026. Victimele ar fi fost supuse unor presiuni fizice și psihice, amenințărilor și șantajului cu înregistrări video cu caracter sexual, fiind constrânse să practice prostituția. Printre persoanele vătămate s-ar afla minore de 14 și 17 ani.

Ancheta mai arată că victimele ar fi fost transportate către clienți în zona cunoscută drept „La punte” sau în locuințe din mediul rural al județului Iași, iar banii obținuți ar fi fost însușiți de persoanele cercetate.

Următorul pas în dosar: la 21 octombrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a celor patru persoane reținute. Decizia privind arestarea urmează să fie luată de instanță.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Iași și al jandarmilor ieșeni.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal. Andrei TURCU