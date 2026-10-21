De la atelierul de icoane la producția industrială

* comerțul cu icoane, lumânări și obiecte religioase înseamnă milioane de lei, producție și distribuție * o firmă din județul Iași a avut vânzări de peste 7 milioane de lei în 2025, în timp ce Arhiepiscopia pregătește o nouă fabrică de lumânări

Credința are și o economie a ei. În spatele icoanelor, lumânărilor, crucilor și candelelor cumpărate de ieșeni funcționează firme cu milioane de lei cifră de afaceri, depozite, ateliere și fabrici. Unele produse sunt realizate în serie, altele provin din ateliere artizanale, iar traseul de la producător până la cumpărător poate trece prin mai mulți distribuitori. La Iași, această piață nu este dominată exclusiv de structurile bisericești. Există și companii private care transformă comerțul cu obiecte religioase într-o afacere profitabilă.

Peste 7 milioane de lei din icoane și obiecte de cult

La Hlincea, în comuna Ciurea, funcționează Eikon Artis, o companie înființată în octombrie 2017, specializată în producția de icoane și comercializarea obiectelor de cult. Firma are un depozit pe strada Ștefan Cortez, realizează icoane în producție proprie, dar distribuie și alte articole religioase.

Cifrele arată dimensiunea afacerii. În 2025, Eikon Artis a raportat o cifră de afaceri de 7.149.830 de lei, un profit net de 286.087 de lei și 15 angajați. Cu un an înainte, vânzările ajunseseră la 7,36 milioane de lei, iar profitul depășise 912.000 de lei. În numai cinci ani, între 2020 și 2025, cifra de afaceri a crescut de la 2,74 milioane la peste 7,1 milioane de lei.

Arhiepiscopia își extinde producția de lumânări

În paralel cu firmele private, Arhiepiscopia Iașilor și-a dezvoltat propria activitate economică. Fabrica de lumânări „Sfântul Mina”, Atelierul de tămâie și Depozitul pentru obiecte de cult „Sfântul Luca” asigură producția și distribuția unor articole destinate bisericilor și credincioșilor. Rețeaua este completată de librăriile Doxologia din Iași, Piatra Neamț și Târgu Neamț.

În mai 2025, Arhiepiscopia a anunțat construirea unei noi fabrici de lumânări la Vorovești, la zece kilometri de Iași. Unitatea este proiectată cu două linii de producție și spații pentru alte activități economice. Directorul fabricii, protosinghelul Paisie Țifui, explica atunci că aprovizionarea vechiului amplasament devenise dificilă și că instituția căutase soluții pentru dezvoltarea producției.

De la atelierul de icoane la producția industrială

Comerțul religios reunește produse foarte diferite. O icoană pictată manual presupune ore sau zile de muncă, în timp ce reproducerile industriale pot fi realizate în serii mari, pe lemn, MDF, sticlă ori alte suporturi.

Pentru comercianți, diferența se reflectă în costuri, stocuri și prețul final. Pentru cumpărători, problema este proveniența produsului: cine l-a fabricat, din ce materiale și prin ce intermediari a ajuns la raft.

Ponderea produselor realizate în județ, a celor aduse din alte regiuni și a importurilor nu este cunoscută. Nici adaosurile comerciale practicate de distribuitori nu sunt publice.

Există însă suficiente date pentru a constata că obiectele religioase susțin la Iași afaceri de milioane de lei, locuri de muncă și investiții în producție. Cazul Eikon Artis demonstrează dimensiunea comercială a pieței private, iar extinderea fabricii „Sfântul Mina” arată interesul Arhiepiscopiei pentru dezvoltarea propriului circuit economic. Credința rămâne o chestiune spirituală, dar obiectele prin care este exprimată au devenit și mărfuri într-o piață cu cifre concrete și concurență. Dan DIMA