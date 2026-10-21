Condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri în Islanda, prins la Albița

Un bărbat cu cetățenie moldo-română, condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri în Islanda, a fost prins de polițiștii de frontieră chiar când intra în România, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița! Pe numele său era emisă o alertă internațională pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare, iar verificările efectuate la graniță au dus la depistarea acestuia.

Captura a avut loc pe 20 octombrie, în jurul orei 18:30. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, se afla ca pasager într-un autoturism și s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în țară.

Verificările polițiștilor de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, aflat în structura ITPF Iași, au scos la iveală că autoritățile islandeze îl căutau pentru executarea unei pedepse grele: 12 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri pe teritoriul Islandei.

Alerta emisă de autoritățile din Islanda a permis identificarea bărbatului în momentul trecerii frontierei. După depistare și reținere, acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru luarea măsurilor legale.

Astfel, tentativa de a intra în România s-a încheiat cu intervenția autorităților. Cazul demonstrează încă o dată rolul controalelor de frontieră în identificarea persoanelor urmărite și în punerea în aplicare a mandatelor de arestare. Andrei TURCU