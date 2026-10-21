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Pagina principală Moldova Condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri în Islanda, prins la Albița

Condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri în Islanda, prins la Albița

Condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri în Islanda, prins la Albița

Un bărbat cu cetățenie moldo-română, condamnat la 12 ani de închisoare pentru trafic de droguri în Islanda, a fost prins de polițiștii de frontieră chiar când intra în România, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița! Pe numele său era emisă o alertă internațională pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare, iar verificările efectuate la graniță au dus la depistarea acestuia.

Captura a avut loc pe 20 octombrie, în jurul orei 18:30. Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, se afla ca pasager într-un autoturism și s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra în țară.

Verificările polițiștilor de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, aflat în structura ITPF Iași, au scos la iveală că autoritățile islandeze îl căutau pentru executarea unei pedepse grele: 12 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri pe teritoriul Islandei.

Alerta emisă de autoritățile din Islanda a permis identificarea bărbatului în momentul trecerii frontierei. După depistare și reținere, acesta a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru luarea măsurilor legale.

Astfel, tentativa de a intra în România s-a încheiat cu intervenția autorităților. Cazul demonstrează încă o dată rolul controalelor de frontieră în identificarea persoanelor urmărite și în punerea în aplicare a mandatelor de arestare. Andrei TURCU

 

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