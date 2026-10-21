Haos în trafic. Rutiera ieșeană a controlat 57 de mașini și a aplicat 59 de amenzi!

Zeci de șoferi au fost luați la verificări, marți, iar bilanțul controalelor desfășurate pe 20 octombrie este unul dur: 59 de sancțiuni contravenționale, amenzi de 33.735 de lei și 15 permise de conducere reținute. Polițiștii au urmărit în special prevenirea accidentelor provocate de neacordarea priorității, una dintre abaterile care pot avea consecințe grave în trafic.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași. În total, au fost verificate 57 de autovehicule și efectuate 52 de testări alcoolscopice. În urma controalelor, agenții au aplicat 59 de sancțiuni, dintre care șase pentru neacordarea priorității vehiculelor și două pentru neacordarea priorității pietonilor. Alte 51 de amenzi au vizat diverse abateri de la legislația rutieră.

Dar măsurile nu s-au oprit la amenzi. 15 conducători auto au rămas fără permis, șase dintre ei pentru neacordarea priorității vehiculelor, iar doi pentru neacordarea priorității pietonilor. Celelalte șapte permise au fost reținute pentru alte încălcări ale regulilor de circulație. În plus, polițiștii au retras patru certificate de înmatriculare.

Un șofer, lăsat fără permis după o manevră periculoasă pe bulevardul Socola

Printre cazurile constatate se numără cel al unui bărbat de 42 de ani, care conducea pe bulevardul Socola din Iași. La intersecția cu bulevardul Nicolae Iorga, acesta nu a oprit și nu a acordat prioritate unui vehicul care circula regulamentar pe drumul prioritar.

Consecința a fost imediată: șoferul a fost sancționat contravențional, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 60 de zile.

Acțiunea polițiștilor ieșeni readuce în atenție riscurile provocate de ignorarea regulilor de prioritate, atât în intersecții, cât și în apropierea trecerilor pentru pietoni. O singură manevră greșită poate provoca un accident grav, iar verificările urmăresc tocmai prevenirea unor asemenea situații.

Bilanțul zilei arată amploarea controalelor: mai multe sancțiuni decât autovehicule verificate, zeci de mii de lei în amenzi și 15 permise reținute. Polițiștii le reamintesc șoferilor că respectarea priorității nu este opțională, ci o obligație esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Andrei TURCU